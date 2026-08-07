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USA : Qui est Abdul El-Sayed, l’Américano-Égyptien qui bouscule les démocrates ?

USA : Qui est Abdul El-Sayed, l’Américano-Égyptien qui bouscule les démocrates ?
Abdul El-Sayed après sa victoire à la primaire démocrate, le 5 août 2026 à Detroit.   -  
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AP Photo

By Africanews

Etats-Unis

Abdul El-Sayed a remporté la primaire démocrate pour le Sénat américain dans le Michigan. À 41 ans, ce médecin épidémiologiste s’est imposé face à la représentante modérée Haley Stevens, soutenue par plusieurs figures de l’establishment démocrate.

Sa victoire constitue un nouveau succès pour l’aile progressiste du parti. El-Sayed a notamment bénéficié du soutien de Bernie Sanders et d’Alexandria Ocasio-Cortez. Sa rivale Haley Stevens était, elle, soutenue par le chef démocrate au Sénat Chuck Schumer et avait bénéficié de plus de 30 millions de dollars de soutien de l’AIPAC.

Né à Detroit de parents d’origine égyptienne, après le divorce de ses parents, Abdul El-Sayed a été élevé par son père et sa belle-mère, originaire du Michigan. Il est diplômé des universités du Michigan et de Columbia et a également étudié à Oxford grâce à la prestigieuse bourse Rhodes.

Ancien responsable de la santé publique du comté de Wayne, qui comprend Detroit, il avait déjà tenté de décrocher l’investiture démocrate pour le poste de gouverneur du Michigan en 2018, sans succès.

Pouvoir d’achat, santé et financement politique

Durant cette nouvelle campagne, Abdul El-Sayed a défendu un programme clairement ancré à gauche. Il souhaite instaurer une couverture santé universelle, agir contre la hausse du coût de la vie et réduire fortement l’influence des grandes entreprises et des groupes d’intérêts dans le financement de la politique américaine.

Musulman pratiquant, El-Sayed critique également l’influence de l’AIPAC et refuse les contributions financières des grandes entreprises et groupes d’intérêts.

Après sa victoire, Haley Stevens lui a apporté son soutien pour l’élection générale, les démocrates cherchant désormais à afficher leur unité.

Un duel face à Mike Rogers en novembre

Abdul El-Sayed affrontera en novembre le républicain Mike Rogers, soutenu par Donald Trump. L’affrontement s’annonce particulièrement suivi : si les deux sièges de sénateurs du Michigan sont actuellement détenus par les démocrates, Donald Trump avait remporté cet État de plus de 10 millions d’habitants lors de la présidentielle de 2024.

Les républicains ont déjà fait d’El-Sayed une cible de leur campagne, attaquant aussi bien ses positions politiques que son identité arabe et musulmane. Donald Trump l’a notamment qualifié de « communiste » et présenté sa victoire comme une bonne nouvelle pour son propre camp.

Pour El-Sayed, l’objectif est désormais de mobiliser suffisamment l’électorat progressiste pour conserver le siège dans le camp démocrate. Le résultat de novembre constituera également un test de l’influence grandissante de l’aile gauche du Parti démocrate dans un État clé de la politique américaine.

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