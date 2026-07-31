Ouganda : l'état des libertés civiles inquiète l'ONU

Le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme a exprimé jeudi son inquiétude concernant la situation des libertés civiques en Ouganda, faisant état de violations présumées visant des membres de l’opposition, des défenseurs des droits humains et des journalistes.

Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a indiqué que l’organisation avait reçu des informations selon lesquelles au moins 50 dirigeants et sympathisants de l’opposition, cinq défenseurs des droits humains et cinq journalistes auraient été victimes de violations des droits humains depuis les élections générales du 15 janvier.

« Nous sommes consternés par la répression de la dissidence en Ouganda, ainsi que par l’érosion progressive de l’État de droit, l’implication croissante de l’armée dans les institutions civiles et la réduction de l’espace civique – autant de facteurs qui créent un climat de peur dans tout le pays. Ceux qui osent s’exprimer sont réduits au silence. L’autocensure s’accroît, étouffant davantage le débat public et accentuant la polarisation... », a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme a appelé les autorités ougandaises à respecter leurs obligations au titre du droit international relatif aux droits humains, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que de la Constitution ougandaise, et à garantir que chacun puisse exprimer librement ses opinions et participer aux affaires publiques.