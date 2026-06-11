ONU : quatre candidats en lice pour succéder à Antonio Guterres

Quatre candidats sont en lice pour succéder à Antonio Guterres à la tête des Nations unies, qui font face à une instabilité mondiale sans précédent, à des guerres et à leur propre crise budgétaire écrasante.

La Chilienne Michelle Bachelet, l’Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebeca Grynspan et le Sénégalais Macky Sall ont chacun été soumis à un interrogatoire serré de la part des 193 États membres et des ONG pendant trois heures mardi et mercredi.

La Chilienne Michelle Bachelet, l’Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebeca Grynspan et le Sénégalais Macky Sall ont chacun été soumis à un interrogatoire serré de la part des 193 États membres et des ONG pendant trois heures mardi et mercredi.

« [À propos de la position des États-Unis vis-à-vis de sa candidature] Si quelqu'un oppose son veto à ma candidature parce que je crois en la démocratie, parce que je crois au multilatéralisme, parce que je crois aux droits des femmes et parce que je crois aux droits de l'homme, eh bien, j'en serais honorée.», a déclaréMichelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et candidate au poste de secrétaire générale des Nations unies.

Macky Sall, 64 ans, est le seul candidat qui ne soit pas originaire d’Amérique latine, d’où devrait provenir le prochain chef de l’ONU, selon la tradition.

L’ancien président sénégalais a mis l’accent sur le lien entre paix et développement dans son discours de candidature à la tête de l’ONU.

« J’ai travaillé au sein de l’ONU, parfois malgré l’ONU, pendant 30 ans. Je sais tout de cette organisation. Je ne veux pas paraître arrogante. Mais j’ai été ambassadrice ici à Genève. J’ai été ambassadrice à New York. J’ai été présidente de l’Assemblée générale. J’ai été ministre des Affaires étrangères à deux reprises. J’ai été ministre de la Défense. Alors croyez-moi, je comprends l’ONU. Mais je ne suis pas prisonnière de l’ONU. Je respecte énormément le personnel de l’ONU. Mais je suis capable d’opérer les transformations dont l’organisation a besoin »_,_a indiqué Maria Fernanda Espinosa, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur et candidate au poste de secrétaire générale de l'ONU.

Les quatre candidats en lice pour prendre la tête d'une ONU en difficulté lorsque Guterres quittera ses fonctions le 31 décembre 2026 s'engagent à renforcer la confiance au sein de cette organisation profondément divisée, qui fait face à un effondrement financier en raison du refus de Washington de régler ses factures.

« Je ne suis pas une volontariste. Je suis une stratège. Et je pense que la crise financière est liée à la crise politique que nous traversons. Il faut donc s’attaquer aux deux. Mais la première chose à faire est de connaître les chiffres. J’étais au ministère des Finances de mon pays lorsque nous avons négocié la dette. Je connais les chiffres. Je connais les budgets. Et je sais que je peux sortir l’ONU de la crise financière. », a déclaré Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica et candidate au poste de secrétaire générale des Nations unies.

En fin de compte, ce sont les cinq membres permanents de l'organe suprême de l'ONU, le Conseil de sécurité, qui détiennent le pouvoir, exerçant leur droit de veto sur le choix de la personne qui dirigera l'organisation mondiale en tant que secrétaire général.