Mali : le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite à Bamako

Le président sénégalais est arrivé mardi à Bamako, au Mali, pour une visite de travail et de solidarité. Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par le chef de la transition malienne, Assimi Goïta.

Les questions en lien avec la coopération entre Dakar et Bamako ainsi que des questions régionales figurent au menu de cette visite de 24 heures.

Il s’agit des entre autres des perspectives de redynamisation de la coopération au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ainsi que de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA),

Pays enclavé, le Mali importe une grande partie de ses marchandises via le port de Dakar, mais depuis plusieurs mois, le transport est pratiquement interrompu en raison d'attaques djihadistes sur le tronçon reliant la ville de Kayes (à l'ouest) à Bamako, par où transitent ces importations.