Ghana : l’inflation tombe à 4,6 %, un nouveau signe de redressement économique

Le Ghana poursuit son redressement économique. Le taux d’inflation des prix à la consommation a reculé à 4,6 % en juillet, contre 5,3 % en juin, marquant sa première baisse mensuelle depuis mars, selon les données publiées par le Service national des statistiques.

Cette diminution s’explique principalement par le ralentissement de la hausse des prix alimentaires. Le statisticien gouvernemental Alhassan Iddrisu a indiqué que cette évolution avait joué un rôle majeur dans la baisse de l’inflation globale.

Selon les autorités, la majorité de la pression sur les prix provient désormais de facteurs internes. Plus de 86 % de l’inflation seraient liés aux biens et services produits localement, notamment les coûts du transport et de l’énergie, qui continuent d’influencer le niveau de vie des ménages.

En un an, le Ghana a enregistré une amélioration significative. En juillet 2025, l’inflation atteignait encore 12,1 %, soit plus du double du niveau actuel. « En l’espace de 12 mois, la vitesse à laquelle les prix augmentent a diminué de plus de moitié », a déclaré Alhassan Iddrisu.

Cette évolution intervient alors que le pays tente de sortir de sa plus grave crise économique depuis plusieurs décennies. Producteur majeur d’or, de pétrole et de cacao, le Ghana mise sur la stabilisation de ses finances publiques et le retour de la croissance.

Le ministère des Finances a d’ailleurs maintenu ses principaux objectifs économiques pour l’année, estimant que le programme de reprise engagé par le gouvernement reste sur la bonne trajectoire.