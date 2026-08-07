Côte d’Ivoire : le gouvernement boucle le rachat de 100 000 tonnes de cacao

Le gouvernement ivoirien annonce avoir achevé son vaste programme de rachat des stocks de cacao, lancé en début d’année pour soutenir une filière fragilisée par la chute des cours mondiaux. Au total, 100 000 tonnes de fèves ont été acquises pour un montant de 280 milliards de francs CFA, selon le Conseil du café et du cacao (CCC).

Dans un communiqué publié jeudi, le régulateur de la filière indique que les fèves ont été rachetées au prix de 2 800 francs CFA le kilogramme, conformément à l’engagement pris par les autorités pour débloquer les stocks accumulés dans les entrepôts des coopératives.

Cette intervention exceptionnelle visait à répondre à une crise provoquée par l’effondrement des prix sur le marché international. Alors que les producteurs continuaient de bénéficier d’un prix garanti élevé, les exportations ont ralenti, entraînant une accumulation importante de cacao invendu. Cette situation a pesé sur les revenus de millions de personnes vivant directement ou indirectement de la filière.

Le gouvernement estime que cette opération a permis de résorber les stocks concernés. Toutefois, plusieurs organisations professionnelles contestent ce bilan. Elles affirment que les volumes réellement invendus dépassaient largement les 100 000 tonnes annoncées par les autorités.

En parallèle, l’exécutif avait revu à la baisse le prix garanti versé aux producteurs pour la campagne intermédiaire. Depuis le mois de mars, il est fixé à 1 200 francs CFA le kilogramme, contre 2 800 francs CFA durant la campagne principale, une décision qui continue d’alimenter les inquiétudes des acteurs de la filière cacao, pilier de l’économie ivoirienne.