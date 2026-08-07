Sénégal : trois TikTokeurs emprisonnés pour avoir critiqué le président Faye

Trois influenceurs sénégalais actifs sur TikTok ont été condamnés à des peines de prison ferme après la publication de vidéos considérées comme insultantes à l’égard du président Bassirou Diomaye Faye.

Cette affaire suscite des réactions au Sénégal, certains observateurs s’inquiétant de ses conséquences sur la liberté d’expression et la prise de parole politique sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à trois mois de prison ferme

Mandoumbe Diop, connu sur TikTok sous le nom de Lamignou Darou, a reçu la peine la plus lourde : trois mois de prison ferme. Il compte plus de 500 000 abonnés sur la plateforme et certaines de ses publications enregistrent plusieurs dizaines de milliers de vues.

Deux autres créateurs de contenu, Magueye Diaw, alias Oustaz Thiep, et Moustapha Ndiaye, connu sous le nom de Ndiaye Touba, ont chacun été condamnés à deux mois de prison ferme.

Ils devront également s’acquitter chacun d’une amende de 500 000 francs CFA, soit environ 800 dollars, selon leur avocat.

Les trois hommes sont liés à Feenal Digital, une plateforme de contenus en ligne. Leur avocat, Abdy Nar Ndiaye, a défendu le caractère humoristique des vidéos et contesté le recours à des poursuites pénales.

Une affaire sur fond de tensions politiques

Ces condamnations interviennent dans un contexte politique tendu au Sénégal, marqué par les désaccords entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Autrefois proches alliés et figures centrales de l’ascension du PASTEF, les deux responsables politiques affichent désormais publiquement leurs divergences.

Le lancement récent par Bassirou Diomaye Faye de sa propre formation politique a accentué les interrogations sur l’avenir de leur alliance et les divisions au sein du camp au pouvoir.

Dans ce climat, l’affaire des trois influenceurs relance également le débat sur les limites de la critique politique en ligne et la liberté d’expression au Sénégal.