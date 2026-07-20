Le Sénégal fait volte-face et apporte son soutien à l'ancien président Sall pour la tête de l'ONU 

Le Sénégal a annoncé lundi qu’il soutenait l’ancien président Macky Sall dans sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies, changeant ainsi de cap trois jours seulement après la visite de M. Sall à son successeur à Dakar.

Jusqu’à présent, le gouvernement avait refusé de soutenir Macky Sall, qui a été président de 2012 à 2024.

Il l’accuse de répression politique violente ayant entraîné des dizaines de morts au cours de ses dernières années au pouvoir, ainsi que d’avoir dissimulé des données économiques défavorables.

Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir en 2024, porté par une vague de sentiment anti-Sall.

Vendredi, Faye a rencontré Sall lors du premier déplacement de ce dernier à Dakar depuis qu’il a quitté ses fonctions et s’est installé au Maroc.

L’entourage de Faye a indiqué que Sall était venu informer le président de l’état d’avancement de sa candidature à l’ONU.

Lundi, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que Faye avait désormais décidé que le Sénégal "apporterait son soutien total" à la candidature de Sall.

Il a "donné pour instruction au gouvernement et à l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de promouvoir sa candidature auprès des États membres de l’ONU", a-t-il précisé.

La candidature de Sall est "désormais celle du Sénégal", a ajouté le ministère, précisant qu’elle serait bénéfique «pour l’Afrique et pour un multilatéralisme plus efficace».

Le Burundi, qui assure la présidence tournante de l’Union africaine, avait désigné Macky Sall en début d’année pour succéder au secrétaire général sortant de l’ONU, Antonio Guterres.

Mais une vingtaine d’États membres de l’UA, dont le Sénégal, avaient refusé de le soutenir, jusqu'à présent.

Macky Sall a été accueilli par des milliers de partisans à son arrivée à Dakar vendredi.

Mais sa visite a suscité les critiques de ses détracteurs, qui exigent des réponses concernant les dizaines de décès survenus pendant son mandat.