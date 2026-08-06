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Bénin : l'ancien président Patrice Talon élu à la tête du Sénat

Le président du Bénin, Patrice Talon, écoute le président français Emmanuel Macron après une cérémonie de signature à l'Élysée, à Paris, le 9 novembre 2021   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

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Deux mois, après avoir quitté la présidence du Bénin, Patrice Talon fait son retour sur la scène politique. L’ancien président a été élu jeudi à la tête du Sénat pour un mandat de cinq ans, lors d'un vote à huis clos, une semaine après la création de cette institution.

Au Bénin, le Sénat a été institué lors de la révision constitutionnelle de 2025 pour réguler la vie politique, le renforcement des acquis de l’unité nationale et le développement de la nation.

La chambre compte 25 membres choisis par le président de la République Romuald Wadagni, il y a aussi des membres de droit.

Parmi ces derniers figurent trois anciens présidents de la République : Nicéphore Soglo âgé de 91 ans qui a dirigé le Bénin de 1991 à 1996, Thomas Boni Yayi il a dirigé le Bénin de 2006-2016 et Patrice Talon, qui a assumé la charge suprême au Bénin de 2016 à 2026.

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