Sénégal : quid du rapprochement inattendu entre Diomaye Faye et Macky Sall ?

Accueillie comme une victoire par les partisans de Macky Sall, la décision du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye de soutenir la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général des Nations unies marque un tournant après des mois de relations tendues entre les deux hommes.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après leur rencontre au palais présidentiel, qui semble avoir ouvert la voie à un rapprochement politique inattendu.

Selon Moussa Baldé, coordinateur du Réseau des universitaires républicains, le soutien national est essentiel lorsqu’on brigue un poste de haut niveau, en particulier au sein d’institutions mondiales telles que les Nations unies.

« En diplomatie, lorsqu’un pays ne soutient pas l’un des siens, il devient difficile pour ses partenaires de le faire. Je pense que plus de 40 pays africains soutenaient déjà cette candidature, et nous pourrions désormais assister à un soutien unanime à travers toute l’Afrique. Cela rassure les partenaires du Sénégal. Je pense donc que le soutien du Sénégal à cette candidature est extrêmement important », a déclaré Moussa Baldé.

Ce soutien est considéré comme crucial, en particulier pour le président, alors qu’il doit gérer sa rivalité politique avec le parti Pastef d’Ousmane Sonko. Selon cet analyste politique, le soutien apporté par Bassirou Diomaye Faye à Macky Sall relève de calculs électoraux, le futur parti présidentiel se positionnant contre le mouvement politique qui l’a porté au pouvoir.

« Le Pastef contrôle l’Assemblée nationale et reste une force politique majeure dans le pays. Parallèlement, Diomaye a mis en place sa propre coalition, Diomaye Président, dans le but de créer un parti politique. Il aura besoin de soutien lors des inévitables affrontements politiques à venir avec Ousmane Sonko. C’est pourquoi il a besoin du soutien de l’APR, voire du PDS. Lors de son récent voyage au Qatar, il a rencontré de manière inattendue Karim Wade, ce qui montre qu’il est à la recherche d’alliés. Soutenir Macky Sall est donc aussi un moyen de rechercher un soutien politique en vue de la future confrontation avec Ousmane Sonko », a déclaré Alassane Samba Diop, analyste politique.

Il convient également de noter que le Pastef n’a pas changé de position concernant le soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Le parti d’Ousmane Sonko reste opposé à cette initiative, tenant l’ancien président pour responsable des violences qui ont fait près de 80 morts lors des manifestations de 2021 et 2023.