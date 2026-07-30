RDC : l’épidémie d’Ebola aggrave l’insécurité alimentaire, alerte le PAM

L’épidémie d’Ebola qui sévit dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et se propage à un rythme alarmant aggrave une insécurité alimentaire déjà critique, a alerté mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM).

"C’est une crise sur une crise", a déclaré Carl Skau, directeur exécutif par intérim du PAM, lors d’une visite en Ituri, épicentre de l’épidémie. Selon l’agence de l’ONU, environ cinq millions de personnes sont déjà confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire d’urgence, tandis que certaines zones connaissent des conditions catastrophiques.

Dans les quelque 48 zones de santé touchées par Ebola, plus de 2,7 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire aiguë, dont 628 000 dans des conditions d’urgence, selon le PAM. En Ituri, province durement affectée par les violences et les déplacements de population, 1,9 million de personnes sont concernées.

L’épidémie perturbe les marchés et les routes d’approvisionnement, compliquant davantage l’accès à la nourriture. "Les gens peinent encore plus à avoir suffisamment à manger", a souligné M. Skau, qui a appelé à renforcer massivement les moyens de la réponse humanitaire.

Le PAM a jusqu’ici distribué plus de 160 000 repas chauds aux patients, aux personnes ayant été en contact avec des malades et aux personnels de première ligne, dans 17 centres de traitement et d’isolement.

La flambée épidémique progresse parallèlement à un rythme jugé alarmant par les Nations unies. Le nombre d’infections double environ tous les vingt jours, selon Julien Harneis, coordinateur de l’ONU pour la lutte contre Ebola. Il a appelé à renforcer d’urgence les capacités médicales, les équipements de protection, la logistique et l’acheminement de l’aide.

Depuis la déclaration de l’épidémie, le 15 mai, 3 360 cas confirmés ont été recensés, pour 1 487 décès, selon les chiffres cités par le PAM. Carl Skau a décrit cette flambée comme "l’épidémie d’Ebola à la progression la plus rapide jamais enregistrée".

Le conflit qui sévit depuis plusieurs années dans l’est de la RDC a déjà plongé près de dix millions de personnes dans des situations de faim de crise ou d’urgence. L’épidémie vient ainsi ajouter une nouvelle dimension à une crise humanitaire parmi les plus graves au monde.