La CAF réaffirme son soutien unanime à Gianni Infantino, tandis que l'UEFA maintient son boycott

La Confédération africaine de football (CAF) a réaffirmé, jeudi, son soutien unanime à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), fragilisé par la crise provoquée par son projet, désormais abandonné, d'ouverture de l'instance à des investisseurs privés.

Réuni en comité exécutif, l'organe dirigeant de la CAF a salué les excuses présentées la veille par le dirigeant italo-suisse, estimant qu'elles avaient été « accueillies favorablement ».

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, la CAF rappelle toutefois que « le respect de la gouvernance, des procédures régulières et de la transparence est essentiel et non négociable », tout en renouvelant son appui à Gianni Infantino. Son président, Patrice Motsepe, a défendu cette position, offrant au patron de la FIFA un soutien stratégique alors que l'organisation traverse l'une des plus graves crises institutionnelles de son histoire récente.

Ce soutien africain contraste fortement avec la position de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui a confirmé jeudi le maintien de son boycott des compétitions de la FIFA, y compris des Coupes du monde. Si le retrait du projet de privatisation répond à l'une de ses principales exigences, l'instance européenne estime que les conditions nécessaires à un retour à la normale ne sont toujours pas réunies.

L'UEFA réclame désormais des garanties formelles afin qu'aucune initiative similaire « ne puisse jamais se reproduire » et affirme avoir « perdu confiance » dans la présidence de Gianni Infantino. Son président, Aleksander Čeferin, bénéficie du soutien de l'Association européenne des clubs (ECA), présidée par Nasser Al-Khelaïfi, également président du Paris Saint-Germain.

Plusieurs fédérations européennes, notamment celles de la Finlande, de la Suède, du Danemark, de la Serbie ou encore du pays de Galles, ont déjà annoncé qu'elles ne soutiendraient pas Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle prévue en mars 2027. Selon la presse britannique, la Fédération anglaise aurait également retiré son appui, sans confirmation officielle.

La Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) s'est, elle aussi, rangée parmi les détracteurs du président de la FIFA. Après avoir dénoncé l'absence de consultation et de procédures régulières autour du projet de privatisation, elle réclame une refonte complète de la gouvernance de l'organisation. Son président, le Canadien Victor Montagliani, est régulièrement cité comme un possible candidat à la succession de Gianni Infantino.

Président de la FIFA depuis 2016 et, à ce stade, unique candidat déclaré à sa propre succession, Gianni Infantino devra obtenir la majorité des 211 fédérations membres lors du congrès électif de mars 2027. Dans cette perspective, le soutien de la CAF, qui rassemble 54 fédérations affiliées, soit le deuxième plus important bloc électoral derrière les 55 membres de l'UEFA, constitue un atout majeur. La crise actuelle révèle toutefois une gouvernance profondément contestée et une polarisation inédite entre les principales confédérations continentales, dont l'issue pourrait peser durablement sur l'avenir de la FIFA.