Sénégal : le président Diomaye Faye lance officiellement son parti politique

Au Sénégal, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien allié Ousmane Sonko, chef du parti au pouvoir, le Pastef, est consommée.

Le chef de l’état sénégalais a officiellement lancé samedi son propre parti politique.

Ancien membre du Pastel dirigé par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye crée le Parti des Patriotes Républicains et officialise une scission qui se préparait depuis des mois.

En pleine crise de la dette, la lutte pour le pouvoir est ouverte.

Au cours des semaines qui ont précédé ce lancement, un nombre croissant de responsables du Pastef ont démissionné du parti pour rejoindre le camp de Faye, notamment plusieurs dirigeants régionaux et des membres de sa section jeunesse. Plusieurs membres du parti d’opposition «Alliance pour la République» ont également rejoint le mouvement de Faye.

Faye et Sonko sont arrivés au pouvoir ensemble en 2024 sous la bannière du Pastef, acronyme de son nom français, Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité.

L’alliance entre Faye et Sonko, forgée en vue de l’élection présidentielle de 2024, s’est effondrée sur fond de désaccords concernant des décisions politiques clés, notamment la manière d’aborder les négociations avec le Fonds monétaire international au sujet d’un programme de prêt dans un contexte de grave crise de la dette.

La création du nouveau parti de Faye annonce un bras de fer politique entre les anciens alliés, qui devrait se jouer lors des élections locales de 2027 et pourrait influencer la campagne pour la présidentielle de 2029.