CEDEAO : Bassirou Diomaye Faye désigné président pour un mandat d'un an

Le président Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une prise de fonction à l'issue du sommet des chefs d’États membres, qui s'est tenu ce dimanche à Freetown, en Sierra Leone.

Bassirou Diomaye Faye succède à Julius Maada Bio, le président sortant, qui a appelé les dirigeants à renouveler leur engagement en faveur de la solidarité, de la coopération et de l’intégration régionale.

Pour ce mandat d'un an, le président sénégalais dit vouloir faire de la lutte contre le terrorisme, la réforme institutionnelle et le renforcement de l’autonomie financière de l’organisation ses principales priorités.

La prise de fonction de Bassirou Diomaye Faye intervient également dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de la CEDEAO. En décembre dernier, les chefs d’État avaient décidé d’attribuer au Sénégal la présidence de la Commission de l’organisation pour la période 2026-2030. Le général Birame Diop, désigné par Dakar, est appelé à succéder à Omar Alieu Touray à la tête de l’exécutif communautaire.

Au cours de ce 69ᵉ sommet de l'institution, le président de la Commission de la CEDEAO, qui arrive au terme de son mandat, a plaidé pour l’adoption d’un "Pacte pour l’avenir" fixant plusieurs objectifs, notamment l’augmentation du commerce intrarégional à 40 % d’ici 2035, la création d’un marché numérique unique en 2030, l’intégration du marché régional de l’énergie d’ici 2035, le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans les États membres et enfin le renforcement de l’autonomie financière de la CEDEAO.