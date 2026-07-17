Dakar : Macky Sall reçu par Bassirou Diomaye Faye

L'ancien président sénégalais Macky Sall est arrivé vendredi 17 juillet à Dakar pour une visite de quelques heures marquée par un entretien avec le président Bassirou Diomaye Faye, avant un départ annoncé dans la soirée pour New York. Il s'agit de son premier retour au Sénégal depuis qu'il a quitté le pouvoir en avril 2024, à l'issue de douze années à la tête du pays.

À son arrivée à l'aéroport militaire de Dakar, plus d'un millier de partisans, mobilisés à l'appel de l'Alliance pour la République (APR), formation qu'il continue de présider, lui ont réservé un accueil enthousiaste. Des cortèges de sympathisants ont ensuite accompagné son déplacement vers le palais présidentiel, où devait se tenir son audience avec Bassirou Diomaye Faye.

Cette visite revêt une dimension diplomatique particulière. Candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, Macky Sall cherche à consolider les soutiens à sa candidature, alors que le Sénégal ne l'a pas officiellement porté. Plus tôt cette année, c'est le Burundi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, qui a proposé sa candidature, une initiative inhabituelle, la pratique voulant que le pays d'origine présente lui-même son candidat.

La rencontre avec Bassirou Diomaye Faye intervient toutefois dans un contexte politique particulièrement sensible. Le chef de l'État fait face à des tensions au sein de sa majorité depuis sa rupture avec son ancien allié et Premier ministre Ousmane Sonko, désormais écarté du gouvernement. Les deux hommes entretenaient jusque-là un partenariat politique étroit, tandis que Sonko demeure l'adversaire historique de Macky Sall.

L'entretien présidentiel a suscité des critiques jusque dans l'entourage du chef de l'État. L'un de ses conseillers politiques, Alioune Ibnou Abitalib Sow, a annoncé vendredi sa démission pour protester contre cette rencontre. Dans un message publié sur le réseau social X, il a estimé que l'ancien président portait une responsabilité majeure dans « les troubles que traverse aujourd'hui le pays », rappelant que « des Sénégalais ont perdu la vie et que leurs familles attendent toujours la vérité ».

Les organisations dénonçant les violences politiques survenues entre 2021 et 2024 ont également condamné ce retour. Un collectif de victimes de la répression sous le précédent régime a qualifié cette visite d'« incident » et réclame toujours que toute la lumière soit faite sur les dizaines de morts enregistrées lors des manifestations de cette période.

Le gouvernement actuel reproche par ailleurs à l'ancien chef de l'État d'avoir couvert des irrégularités dans les comptes publics, notamment en dissimulant des données économiques défavorables et l'ampleur de la dette publique. Si plusieurs anciens responsables font l'objet d'un processus de reddition des comptes, aucune procédure judiciaire n'est, à ce stade, engagée contre Macky Sall.

Installé au Maroc depuis son départ du pouvoir, l'ancien président avait annoncé en début de semaine qu'il effectuerait cette visite éclair à Dakar, précisant qu'il quitterait le Sénégal immédiatement après son entretien avec Bassirou Diomaye Faye. La présidence sénégalaise n'avait pas communiqué, vendredi, sur le contenu ou les objectifs de cette rencontre.