Sonko : "Alhamdoulillah. Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui"

Le limogeage du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko et la dissolution de son gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye, risque d'aggraver l'incertitude, selon des observateurs.

Le pays est déjà aux prises avec une crise de la dette et des négociations interminables avec le Fonds monétaire international.

Fondateur du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité - PASTEF, Ousmane Sonko s'était vu empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024, alors farouche opposant au président Macky Sall.

L'homme de 51 était sous le coup d'une condamnation pour diffamation ayant entraîné la perte de ses droits civiques, et une vague de manifestations populaires contre Macky Sall et la possibilité ce dernier de briguer un troisième mandat.

Sonko avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat du Pastef qui après sa victoire, nommera son mentor comme premier ministre.

Depuis, les tensions n'ont cessé de monter entre le président et son charismatique Premier ministre, dont l'influence considérable avait contribué à porter le duo au pouvoir.

Avec une rhétorique panafricaniste, Ousmane Sonko avait suscité un engouement passionné parmi la jeunesse désabusée du Sénégal à l'approche de la dernière présidentielle.

Rendant son tablier vendredi soir, Sonko publie sur les réseaux sociaux : "Alhamdoulillah. Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui", quartier dakarois où se trouve son domicile, a immédiatement réagi M. Sonko sur son compte Facebook.