Macky Sall défend sa candidature au poste de Secrétaire général de l'ONU

Clôturant, mercredi 22 avril, la série d’auditions organisées par l’Assemblée générale de l’ONU, Macky Sall s’est présenté en candidat déterminé à incarner un leadership global, au-delà des clivages géopolitiques.

Cette phase d’échanges s’inscrit dans le processus de désignation du futur secrétaire général, appelé à succéder à António Guterres à l’issue de son mandat.

Seul Africain en lice parmi les quatre prétendants, l’ancien président sénégalais se distingue également par un parcours extérieur à l’organisation onusienne. Une singularité qu’il assume, préférant mettre en avant une expérience politique nationale et internationale plutôt qu’un ancrage institutionnel interne.

« Je ne suis pas ici simplement comme une voix du Sud s’immisçant dans les affaires du Nord », a-t-il déclaré devant les États membres. « Après un secrétaire général issu du Nord, il est légitime que je me porte candidat. Ce qui importe, c’est de désigner la personne la plus apte à diriger l’organisation dans le contexte actuel. »

Cependant, sa candidature, portée par le Burundi, ne fait pas consensus sur le continent. L’absence de soutien de l’Union africaine constitue un revers notable, d’autant que vingt États membres, dont le Sénégal, s’y sont opposés.

Face à ces réticences, Macky Sall a tenu à rappeler la lettre de la Charte des Nations unies : « Pour être candidat, il suffit d’être parrainé par un État membre. Idéalement, ce soutien émane de votre propre pays, mais son absence ne saurait constituer un obstacle. Je ne suis pas superstitieux », a-t-il lancé, sur un ton mêlant pragmatisme et défi.

La désignation du prochain secrétaire général est attendue à l’automne, pour une prise de fonctions le 1er janvier 2027. D’ici là, les tractations diplomatiques s’annoncent décisives dans une élection où équilibres régionaux et jeux d’influence pèseront lourdement.