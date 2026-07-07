Cap-Vert : les Requins bleus savourent leur parcours '' historique'' au Mondial

Le Cap-Vert est rentré au bercail après un parcours au Mondial 2026 considéré comme la plus grande surprise du tournoi.

Les Requins bleus apprécient cette opportunité qui leur a permis de se frotter à la crème du football à l’échelle mondiale.

''Ce fut un honneur pour moi. C'était complètement fou de jouer contre (Messi). Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Je suis un grand fan de lui. Être avec lui sur le terrain était une sensation incroyable, je suis donc heureux d'avoir pu l'affronter au cours de ma carrière.'', a déclaré Jamiro Monteiro, joueur du Cap-Vert.

Son coéquipier Laros Duarte veut surfer sur cette participation '' historique'' pour booster le ballon rond au Cap-Vert. ''Je pense que nous avons surpris le monde entier. Nous sommes très heureux et reconnaissants d’avoir vécu cette incroyable aventure, ce tournoi extraordinaire. Et je pense que cela ne fera que nous apporter encore plus de choses positives pour l’avenir. Nous sommes tous très heureux''.

Cette campagne peut contribuer à renforcer la confiance en l’avenir du football dans ce petit pays insulaire d’un demi-million d’âmes.

''Je pense que désormais, tout le monde se souviendra du Cap-Vert grâce à ce que nous avons accompli. Cela signifie que nous sommes de très bons joueurs. (Vozinha) a réalisé une très belle Coupe du monde. Je pense que désormais, tout le monde le connaît. Je suis vraiment heureux pour lui.'', a déclaré Willy Semedo, international cap-verdien.

Les Requins bleus ont quitté les États-Unis la tête haute, malgré une défaite en seizièmes de finale, 3-2 après prolongations, face à l’Argentine de Lionel Messi.