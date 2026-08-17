Ceuta : aux portes de l'Europe, la colère des migrants

Des manifestants se sont rassemblés dimanche à Ceuta pour protester après que le Maroc a renforcé les mesures de sécurité le long de sa frontière avec l'Espagne.

Des appels à des passages massifs vers la ville espagnole de Ceuta ont refait surface sur les réseaux sociaux, faisant craindre une nouvelle vague, similaire à celle du mois dernier, lorsque des dizaines de milliers de migrants avaient pris d'assaut la frontière.

Dimanche, les manifestants ont scandé des slogans et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vive l'Espagne » et « Asile ».

La frontière reste fermée, tandis que la ministre de la Défense espagnole, Margarita Robles, a mis en garde contre toute nouvelle tentative d'entrée massive dans les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord.

Selon les chiffres officiels, au moins 80 personnes ont trouvé la mort lors de la ruée vers la frontière fin juillet, tandis que les organisations de défense des droits humains font état de chiffres plus élevés.

L'arrivée soudaine de 72 000 migrants début août a déclenché une crise humanitaire et relancé le débat sur l'immigration, même si la plupart d'entre eux sont rapidement repartis.