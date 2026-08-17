Présidentielle en Zambie : Hakainde Hichilema se rapproche d’une réélection

Le président sortant Hakainde Hichilema a pris la tête, dimanche, de l'élection présidentielle en Zambie alors que plus de la moitié des circonscriptions avaient été dépouillées, a indiqué la commission électorale, ce qui le place en bonne voie pour remporter la victoire dès le premier tour.

Selon la commission, cet homme de 64 ans a recueilli 1 544 140 voix, soit 58,87 %, dans 135 des 226 circonscriptions du pays.

Son principal rival, Brian Mundubile, a recueilli 1 030 662 voix parmi les 14 candidats en lice.

Pour remporter l'élection dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages valides ; dans le cas contraire, les candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour.

Si le scrutin de jeudi s'est déroulé dans un climat globalement serein, la période qui l'a précédé a été entachée par des allégations de l'opposition faisant état d'actes d'intimidation, d'arrestations, d'enlèvements et de violences.

Lors d'un incident, un agent électoral âgé de 57 ans, dans un township situé à la périphérie de la capitale Lusaka, est décédé le jour du scrutin après avoir été agressé par un groupe d'hommes, a indiqué la police. Neuf suspects ont été arrêtés.

Les missions d'observation, dont celle de l'Union européenne, ont appelé les parties à modérer leurs propos incendiaires dans l'attente des résultats définitifs, attendus lundi.

La commission électorale a suspendu le dépouillement des votes pendant environ six heures vendredi, à la suite d'informations faisant état de violences à l'encontre du personnel électoral et d'un vol présumé de bulletins de vote marqués.

Quelques heures plus tôt, Mundubile, âgé de 55 ans, avait revendiqué la victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle et déclaré que son parti avait également remporté la majorité au Parlement.

La suspension du dépouillement a suscité « de l'incertitude et de l'inquiétude », a déclaré la mission d'observation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dirigée par Samuel Tembenu, ancien ministre de la Justice du Malawi.

Reinhold Lopatka, chef de la délégation d'observateurs électoraux du Parlement européen, a qualifié cette suspension de « disproportionnée ».

La commission électorale n'a pas précisé si les bulletins de vote volés avaient été retrouvés.

« Des conditions de concurrence inégales »

Ce pays d'Afrique australe, riche en cuivre, a une longue tradition de transfert du pouvoir par les urnes : depuis le retour au multipartisme en 1991, tous les changements de président ont eu lieu à l'issue d'élections.

Hichilema a lui-même remporté les élections en 2021, à sa sixième tentative, en battant son rival de toujours, Edgar Lungu, avec une large majorité.

Mais les partis d'opposition et les organisations de la société civile ont mis en garde contre un durcissement du climat politique sous son mandat, invoquant notamment des restrictions en matière de campagne électorale et d'autres mesures restrictives.

L'Union européenne a déclaré samedi que ces restrictions avaient « contribué à créer des conditions inégales » lors du scrutin.

Cette élection est considérée comme un bilan des cinq premières années de mandat de Hichilema, au cours desquelles l'économie a renoué avec la croissance, même si ses détracteurs estiment que cela ne s'est pas encore traduit par une amélioration du niveau de vie des ménages ordinaires.

Selon la Banque mondiale, plus de 70 % de sa population, qui compte 22 millions d'habitants, vit avec moins de 3 dollars par jour, alors que le pays dispose pourtant d'un potentiel considérable en cobalt, nickel et manganèse.