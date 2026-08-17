RDC : l'épidémie actuelle d'Ebola devient la plus meurtrière de l'histoire du pays

L’épidémie d’Ebola, qui sévit officiellement en République démocratique du Congo, a fait désormais 2 325 morts sur 4 945 cas confirmés, après sa déclaration officielle 15 mai. Elle dépasse les 2 300 morts de celle de 2018-2020 sur 3 381 cas confirmés.

Cette 17e épidémie devient la plus meurtrière de l’histoire de la RDC. Selon les Nations unies, le virus tue désormais une personne toutes les 30 minutes’ dans le pays. Elle touche six provinces congolaises.

Négation du virus, problèmes logistiques, absence de vaccin adapté à la souche Bundibugyo et revendications des professionnels de santé freinent la riposte.