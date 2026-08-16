Les Camerounaises remportent enfin leur première CAN féminine

Le Cameroun a enfin remporté la Coupe d’Afrique des Nations féminine dimanche en s’imposant 3-0 face au Malawi, qui participait pour la première fois au tournoi.

Marie Ngah Manga a inscrit deux buts de la tête et Naomi Eto a marqué le troisième, tandis que le Cameroun a réussi à contenir les sœurs Chawinga du Malawi pour décrocher son premier titre en finale à sa quatrième tentative.

Les Lionnes indomptables, qui n’avaient pas réussi à se qualifier pour la précédente édition du tournoi, avaient perdu leurs trois dernières finales, toutes face au Nigeria, dix fois champion d’Afrique.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, très critiqué ces derniers temps, a assisté à la rencontre aux côtés du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Le Cameroun trop fort

Le Malawi a mieux débuté la rencontre, mais a subi un double coup dur lorsque Ngah Manga a ouvert le score de la tête à bout portant à la 21e minute. Huit minutes plus tard, Eto, dos au but, s’est brillamment retournée avant d’envoyer le ballon au fond des filets, à l’intérieur du poteau droit.

Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, a célébré avec enthousiasme dans les tribunes.

Eto a également joué un rôle dans le premier but, obligeant la gardienne malawite Mercy Sikelo à effectuer un arrêt avant que Ngah Manga ne trouve le chemin des filets.

Le Malawi n’a pas réussi à réagir et Ngah Manga a définitivement scellé le résultat en contre-attaque. Eto a devancé Sikelo pour récupérer le ballon et a adressé un centre parfait à sa coéquipière, qui a inscrit de la tête son deuxième but de la rencontre et son cinquième dans le tournoi.

Les remplaçantes camerounaises ont envahi le terrain pour célébrer avec leurs coéquipières.

Les sœurs Chawinga ont tenté de relancer le Malawi après la pause. Tabitha Chawinga estimait avoir obtenu un penalty, mais une vérification de la VAR a conclu le contraire. Elle a ensuite contraint Michaely Bihina à réaliser un bel arrêt, tandis que sa sœur Temwa a failli reprendre le ballon sur le rebond.