Ghana : après l'élimination au Mondial, le sélectionneur Carlos Queiroz démissionne  

Carlos Queiroz a démissionné de son poste de sélectionneur du Ghana après que la campagne de l’équipe en Coupe du monde s’est achevée sur une défaite décevante 1-0 face à la Colombie lors du premier tour à élimination directe.

"Nous ne pouvons pas nous déclarer pleinement satisfaits sur le plan sportif, mais nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons fait honneur aux couleurs du Ghana et redonné respect et crédibilité aux Black Stars sur la plus grande scène du football", a écrit Queiroz dans un message Instagram adressé à la nation dimanche en fin de journée.

Le Ghana enchaînait quatre défaites consécutives lorsque l’entraîneur portugais de 73 ans a été nommé en avril pour remplacer Otto Addo, qui avait été limogé.

Le Ghana s’était incliné face au Mexique et avait fait match nul contre le Pays de Galles lors des matchs de préparation à la Coupe du monde, avant de débuter le tournoi par une victoire contre le Panama dans le groupe L. Un match nul et vierge contre l’Angleterre a suffi à l’équipe pour se qualifier parmi les meilleures troisièmes, malgré une défaite face à la Croatie lors de son dernier match de groupe.

Face à la Colombie, l’équipe n’a réussi à tirer que huit fois au but. Aucun de ces tirs n’était cadré.

"Le football, comme la vie, nous enseigne une leçon intemporelle : soit on gagne, soit on apprend", a écrit Queiroz. "Je quitte cette aventure fier de ce que nous avons accompli, mais aussi avec la saine insatisfaction de ceux qui en veulent toujours plus. Atteindre un niveau supérieur ne devrait jamais être une fin en soi — cela devrait être le point de départ d’ambitions encore plus grandes."

Il a aussi semblé reprocher à la Fédération ghanéenne de football de ne pas en avoir fait assez pour soutenir l’équipe.

"L’avenir des Black Stars ne se construira pas uniquement sur le terrain. Le succès des Black Stars doit commencer en dehors du terrain, en créant le meilleur environnement possible pour préparer, protéger et développer l’extraordinaire talent footballistique du Ghana", a-t-il écrit.

Le mois dernier, Queiroz a défendu sa décision d’inclure Thomas Partey dans son effectif alors que le joueur attend son procès à Londres pour plusieurs chefs d’accusation de viol. Partey n’a pas pu disputer le premier match de l’équipe, son visa pour le Canada lui ayant été refusé, ce qui a provoqué une réaction furieuse de la part du gouvernement ghanéen.

Partey a disputé le match suivant du Ghana aux États-Unis et a été hué par un public largement pro-anglais. Il a également joué contre la Croatie et la Colombie.