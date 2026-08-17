Gaza : la survie au quotidien dans les camps de déplacés

Des centaines de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge dans la ville de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, et se battent pour satisfaire des besoins élémentaires, tels que l’approvisionnement en eau et en nourriture.

Nasser Ghabin, qui a été déplacé de Deir al-Balah, a déploré le manque d’approvisionnement en eau en quantité suffisante.

"Rien ne s’est amélioré. Nous en avons assez de ces souffrances. Je ne dispose pas d’un réservoir de 250 litres pour stocker l’eau. Je n’ai qu’une petite quantité pour sept personnes. Comme vous pouvez le voir, nous ne recevons de l’eau qu’une fois par jour", a déclaré M. Ghabin.

Adeeb al-Nimir marchait pieds nus vers le camion-citerne, transportant des jerricans cabossés afin d’y remplir tout ce qu’il pouvait pour sa famille de 15 personnes. Il a expliqué qu’ils vivaient tous dans une seule tente.

"Nous en avons assez de vivre sous des tentes", a déclaré al-Nimir, qui a été déplacé de Beit Lahiya, dans le nord de Gaza, pendant la guerre.

Les Palestiniens ont également signalé un manque de nourriture et une diminution du nombre de cantines caritatives venant en aide à la population déplacée dans la bande de Gaza ravagée par la guerre.

Dalia Khriwat préparait un repas à base d’aubergines frites pour ses huit enfants devant sa tente. Les cantines caritatives et les colis d’aide, a-t-elle expliqué, se font rares.

"Les gens veulent manger du poulet ou de la viande, mais il n’y a rien", a-t-elle déclaré.