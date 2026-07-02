Ceuzany Pires, la voix d'or du Cap-Vert en quête de notoriété internationale

Ceuzany Pires, 35 ans, est devenue la voix d'or du Cap-Vert. Elle s'est lancée dans la musique à 12 ans, tirant son inspiration de sa grand-mère.

''Le rêve de ma grand-mère était de devenir une artiste célèbre ici, au Cap-Vert, mais à l'époque, ses parents et les personnes plus âgées ne voulaient pas qu'elle chante. Je l'entendais toujours en parler à la maison ; elle chantait sans cesse des sérénades chez nous et je l'écoutais toujours. C'est grâce à elle que j'ai cette inspiration pour la musique.'', raconte-t-elle.

Autodidacte, l’artiste a su tracer son chemin au pays de Cesária Évora, dont elle est considérée comme l’une des héritières. Ceuzany, c’est une grande interprète de la ''morna'', promue par la Diva aux pieds nus.

"C'est, pour moi, la chanteuse qui a actuellement le plus de capacités vocales et de registres. Elle est capable de chanter sur plusieurs registres. Bizarrement, elle n'a pas fait l'école de musique, mais depuis toute petite elle a remporté plusieurs prix et est vraiment reconnue comme une très belle voix de Mindelo.'', affirme Jose Da Silva, manager de Ceuzany Pires.

Ses chansons abordent des sujets difficiles, comme les ravages causés par le crack au Cap-Vert, mais aussi les aléas de l’amour. Son dernier album traite de la violence conjugale, un sujet qui lui tient à cœur.

''Il était très spécial pour moi, car il aborde le thème de la violence conjugale. J’ai vécu cela, j’ai trouvé la force et la volonté nécessaires et j’ai réussi à sortir d’une relation toxique qui n’était pas saine, qui n’est pas saine pour les femmes.'', explique la chanteuse.

L'artiste est à un moment crucial de sa carrière, alors qu'elle commence à se faire connaître à l'échelle internationale.