Mondial 2026 : l'Égypte réclame une enquête après la défaite contre l'Argentine

Egypte
En Égypte, les supporters sont amers après la défaite des Pharaons face à l'Argentine, en 8es de finale de la Coupe du monde, mardi.
Alors qu'elle menait sur le score de 2-0, la sélection égyptienne a courbé l'échine après avoir encaissé 3 buts à une dizaine de minutes du coup de sifflet final.
Au Caire, les supporters pointent la responsabilité de l’arbitre français François Letexier.
'' Ils ont joué comme des hommes, et c’est l’arbitre qui a gâché le match. Que Dieu lui demande des comptes.'', a déclaré Sayed Ghazal, supporter égyptien.
Mais en attendant la sentence divine, c'est la Fédération égyptienne de football qui est passée à l’action. Mercredi, elle a, dans un courrier adressé, réclamé l’ouverture d’une enquête sur plusieurs faits de jeu. Les Égyptiens ont aussi demandé l’exclusion de François Letexier pour la suite de la compétition.
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