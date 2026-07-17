Sable noir : le combat quotidien des femmes du Cap-Vert

Sur une plage rocheuse du Cap-Vert, Maria et Vania remplissent leurs seaux de sable noir dès que les vagues se retirent, puis les transportent sur leur tête jusqu’à un lieu de stockage où ils seront vendus illégalement.

Les femmes peinent à garder l’équilibre face à la mer agitée tout en portant ces charges qui pèsent plusieurs dizaines de kilogrammes.

La plage est bien loin de l’image de carte postale typique de cet archipel d’Afrique de l’Ouest et Vania Tavares fait le signe de croix avant de s’aventurer dans ces vagues dangereuses.

Ces femmes, surnommées les « voleuses de sable », accomplissent cette tâche éreintante presque quotidiennement depuis plus de 15 ans afin de survivre dans l’une des régions les plus pauvres de cet archipel.

Le visage grave, les deux femmes, accompagnées de quatre autres voisines, exécutent une danse silencieuse qui dure des heures à marée basse, sur la plage de Charco, près de la ville de Ribeira da Barca, située sur l’île principale de Santiago.

La silhouette élancée de Maria Eleonore Monteiro se balance sous le poids du seau tandis qu’elle remonte vers la terre ferme pour le vider à côté d’une douzaine de gros tas, qui seront vendus à des entrepreneurs ou à des revendeurs.

Les acheteurs paient environ 140 dollars pour un chargement de sable de mer, souvent récolté pendant des semaines, ce qui reste moins cher que le sable extrait légalement des carrières.

« C’est ma seule alternative, je n’ai pas d’autre travail », a déclaré Mme Monteiro à l’AFP, épuisée après un aller-retour vers les tas de sable.

Ses jambes sont marquées par des cicatrices dues à des chutes et des accidents sur les rochers : « Je ramasse du sable depuis si longtemps que j’ai mal au dos. Parfois, je passe trois jours au lit », a-t-elle ajouté.

Pierres et cratères

Loin des plages idylliques de sable blanc ou noir que l’on trouve sur certaines îles du Cap-Vert, Ribeira da Barca n’attire aucun touriste, à l’instar de la plupart des zones balnéaires de l’île de Santiago.

Depuis des décennies, ces sites servent de mines artisanales à ciel ouvert pour l’extraction de sable vendu à des prix dérisoires, laissant derrière eux un paysage désolé de pierres et de cratères.

La plage de Charco a pratiquement disparu, obligeant les femmes à extraire le sable restant de l’eau, alors même que beaucoup d’entre elles ne savent pas nager.

L’extraction de sable est illégale au Cap-Vert en vertu de lois adoptées entre 1997 et 2017, et est passible d’amendes ou d’emprisonnement.

Pourtant, cette pratique persiste, les autorités fermant parfois les yeux lorsqu’il s’agit d’une question de survie.

Les femmes interrogées par l’AFP n’ont eu aucun démêlé avec la police depuis trois ans.

Seule ressource naturelle de cet archipel pauvre, le sable a alimenté l’expansion urbaine dans les années 1980 et 1990.

La majeure partie de la capitale, Praia, a littéralement été construite avec ce sable, a expliqué à l’AFP Ana Veiga, directrice de l’ONG Lantuna.

Pour rejoindre la plage isolée où elles récoltent du sable, Monteiro et ses voisines marchent une demi-heure depuis leur communauté défavorisée, qui ne dispose pas d’eau courante.

C’est là que vit également Mme Tavares. Contrainte d’abandonner l’école à l’âge de 13 ans pour travailler, elle récolte du sable depuis seize ans afin de nourrir ses enfants.

Le jour de la visite de l’AFP, elle cuisinait sur un feu de bois dégageant une fumée âcre, n’ayant pas les moyens de s’offrir du gaz.

L’extraction de sable est l’un des rares moyens de survie pour les mères célibataires comme la sœur de Tavares, Vanilda, 32 ans, qui a trois enfants de trois pères différents, « dont aucun ne l’aide » à les élever.

« Des conséquences désastreuses »

Le commerce illégal de sable de plage a été freiné ces dernières années grâce à une répression et à des campagnes de sensibilisation.

« Parfois, nous attendons un mois avant de vendre un chargement de sable », a déclaré Mme Tavares.

Des décennies d’extraction de sable ont également laissé des traces sur ce qui était autrefois la vaste plage de Praia de Areia Grande, à l’est de l’île.

L’extraction de sable a eu des « conséquences désastreuses pour l’agriculture » dans la région, a déclaré Samuel Leal, ingénieur agronome de 34 ans et représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement auprès de la municipalité de Santa Cruz.

« La barrière naturelle a été brisée, l’eau de mer a pénétré dans les terres et le sol s’est dégradé en raison de la salinisation. »

Derrière la Praia de Areia Grande, les terres agricoles ont disparu, remplacées par des acacias, comme l’a souligné M. Leal. Près de 100 agriculteurs ont dû abandonner leurs champs rien que dans cette région.

L'espoir d'un changement

M. Leal salue les efforts de prévention menés par le gouvernement ces dernières années, qui ont « contribué à réduire l’impact » de l’extraction de sable.

Mme Veiga, de l’ONG Lantuna, adopte un point de vue bien plus critique. Elle dénonce l’inaction des autorités et réclame un plan de réinsertion sociale pour les femmes qui extraient le sable, « qui se sentent marginalisées ».

Grâce à son ONG, des dizaines d’entre elles se sont déjà reconverties dans l’élevage de porcs ou de moutons au cours des deux dernières années.

« Quand les autorités nous ont dit que la plage finirait comme ça, nous ne les avons pas crues », a déclaré Mme Monteiro.

Elle est attristée de voir son environnement marqué par des décennies d’une pratique à laquelle elle a elle-même contribué.

« Si jamais je trouve de l’aide, je ne viendrai plus ici pour ramasser du sable », a-t-elle déclaré.