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CAN féminine 2026 : le Malawi et le Cameroun en demi-finales

Des supporters marocains, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine, à Rabat, au Maroc, le 23 juillet 2022.   -  
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Anadolu
By Rédaction Africanews

avec AFP

Maroc

Le Malawi et le Cameroun ont créé la surprise dimanche en se qualifiant pour le dernier carré de la CAN féminine 2026.

Pour sa première participation à la compétition, le Malawi a renversé le Ghana (2-1). Menées dès la 7e minute, les Malawites ont égalisé grâce à un but contre son camp, avant que Rose Kadzere ne leur offre la victoire à la 79e minute. Cette qualification assure également au Malawi une première participation historique à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Le Cameroun a, lui, éliminé le Nigeria, champion d’Afrique en titre, sur le score de 1-0. Myriam Nyadjou a inscrit l’unique but de la rencontre à la 20e minute sur coup franc. Les Super Falcons, auteurs de 19 tirs dont neuf cadrés, se sont heurtées à une Michaely Bihina décisive dans les cages camerounaises.

En demi-finales, mercredi 12 août, le Malawi affrontera l’Algérie, tandis que le Cameroun sera opposé au Maroc. La finale est prévue le 16 août.

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