CAN féminine 2026 : le Malawi et le Cameroun en demi-finales

Maroc
Le Malawi et le Cameroun ont créé la surprise dimanche en se qualifiant pour le dernier carré de la CAN féminine 2026.
Pour sa première participation à la compétition, le Malawi a renversé le Ghana (2-1). Menées dès la 7e minute, les Malawites ont égalisé grâce à un but contre son camp, avant que Rose Kadzere ne leur offre la victoire à la 79e minute. Cette qualification assure également au Malawi une première participation historique à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.
Le Cameroun a, lui, éliminé le Nigeria, champion d’Afrique en titre, sur le score de 1-0. Myriam Nyadjou a inscrit l’unique but de la rencontre à la 20e minute sur coup franc. Les Super Falcons, auteurs de 19 tirs dont neuf cadrés, se sont heurtées à une Michaely Bihina décisive dans les cages camerounaises.
En demi-finales, mercredi 12 août, le Malawi affrontera l’Algérie, tandis que le Cameroun sera opposé au Maroc. La finale est prévue le 16 août.
00:50
Football : le PSG se retire, Diomandé en route vers le Real Madrid
00:56
CAN 2026 : le recours du Sénégal sera examiné le 8 octobre par le TAS
Aller à la video
Football : ce qu'il faut savoir sur la CAN féminine 2026
01:03
FIFA : Gianni Infantino sous le feu des critiques après le Mondial
01:04
Patrice Motsepe dévoile la nouvelle CAN à 28 équipes
00:51
Football : le marocain Issa Diop quitte Fulham et s'engage avec Ipswich