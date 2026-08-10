CAN féminine 2026 : le Malawi et le Cameroun en demi-finales

Le Malawi et le Cameroun ont créé la surprise dimanche en se qualifiant pour le dernier carré de la CAN féminine 2026.

Pour sa première participation à la compétition, le Malawi a renversé le Ghana (2-1). Menées dès la 7e minute, les Malawites ont égalisé grâce à un but contre son camp, avant que Rose Kadzere ne leur offre la victoire à la 79e minute. Cette qualification assure également au Malawi une première participation historique à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Le Cameroun a, lui, éliminé le Nigeria, champion d’Afrique en titre, sur le score de 1-0. Myriam Nyadjou a inscrit l’unique but de la rencontre à la 20e minute sur coup franc. Les Super Falcons, auteurs de 19 tirs dont neuf cadrés, se sont heurtées à une Michaely Bihina décisive dans les cages camerounaises.

En demi-finales, mercredi 12 août, le Malawi affrontera l’Algérie, tandis que le Cameroun sera opposé au Maroc. La finale est prévue le 16 août.