Afrique du Sud : les plantes succulentes menacées par le braconnage

Les provinces du Cap-Nord et du Cap-Occidental en Afrique du Sud sont connues pour la richesse de leur biodiversité. Dans cet univers floristique, on recense plus de 9 000 espèces de plantes, dont des plantes succulentes rares.

Ces espèces végétales sont dotées de feuilles ou de parties charnues qui leur permettent de survivre dans les régions arides, et sont visées par les braconniers. L’ampleur de la récolte illégale d’espèces protégées préoccupe désormais les législateurs sud-africains.

‘’On estime donc qu'environ 2,5 millions de plantes, notamment des plantes succulentes, ont été volées dans les provinces du Cap-Occidental et du Cap-Nord depuis 2018. Et nous ne constatons pas de baisse notable. En réalité, nous observons une augmentation du nombre de plantes victimes de ce braconnage. Malgré les condamnations prononcées et les saisies effectuées, ce type de braconnage présente un attrait particulier pour les personnes qui s’y adonnent, car il ne comporte pas les mêmes risques pour la vie et l’intégrité physique que le braconnage des rhinocéros ou d’autres animaux, où les braconniers sont souvent eux-mêmes tués par les forces de l’ordre au cours de l’intervention.’’, déclaré David Bryant, député .

Selon les autorités de Cape Nature, le braconnage croissant des plantes succulentes, qui s’inscrit dans le contexte plus large de la criminalité environnementale. La demande internationale persistante pour ces plantes beaucoup plus rares continue d’exercer aussi une pression sur de nombreuses espèces.

‘’Nous avons eu des cas où certaines espèces ont été prélevées de manière non durable. Nous avons donc eu des cas où 3 000 spécimens d’une même espèce ont été prélevés dans la nature, et le problème est que certaines espèces ne se trouvent que dans des sites spécifiques, voire uniques. Il en résulte donc que lorsqu’une quantité considérable a été prélevée dans la nature, nous classons cette espèce comme éteinte à l’état sauvage.’’, raconte Emily Norma Kudze, coordinatrice scientifique principale chargée du commerce illégal des plantes succulentes à l’Institut national sud-africain de la biodiversité.

L’Afrique du Sud compte plus de 4 700 espèces de plantes succulentes.