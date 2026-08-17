Afrique du Sud : des dirigeants de la SADC rendent hommage à Oliver Tambo

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et plusieurs de ses homologues d’Afrique australe ont rendu hommage, dimanche, à Oliver Tambo. Ils ont déposé des gerbes de fleurs devant la statue en bronze de ce militant anti-apartheid, à South Beach, à Durban, à la veille de l’ouverture du 46e sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Oliver Tambo a consacré sa vie, aux côtés de Nelson Mandela, à la lutte contre l’apartheid dans son pays. Il est l’un des initiateurs, en 1944, de la Ligue des jeunes du Congrès national africain, fer de lance de la lutte plus radicale contre le régime de la ségrégation raciale.

Sa vision était celle d’une Afrique du Sud libre, ouverte à tous ses citoyens en dépit de la couleur de leur peau.

Traqué, Oliver Tambo est resté en exil pendant trente ans. Il est décédé en 1993, à l’âge de 75 ans, trois ans après son retour dans son pays natal.