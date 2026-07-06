Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondial 2026 : retour triomphal des Requins bleus au Cap-Vert

Des supporters saluant les Requins bleus à Praia, au Cap-Vert, le 5 juillet 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Cap-vert

Des milliers de Cap-Verdiens ont célébré, dimanche, les joueurs de leur équipe nationale de football à Praia, la capitale.

Les Requins bleus ont hissé haut le drapeau du Cap-Vert au Mondial. Pour une première participation, la sélection s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la compétition.

Un parcours salué comme l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026.

''Je suis très heureux. C'est un événement unique pour nous, c'est une formidable opportunité dont nous pouvons profiter dès maintenant. Vive le Cap-Vert ! Vive le Cap-Vert !'', a déclaré Nivaldo Santos, supporter de l'équipe du Cap-Vert.

Le pays d’un demi-million d’habitants a tenu en échec l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite lors de la phase de groupes.

En seizièmes de finale, héroïques, les Requins bleus ont fait douter l’Argentine de Lionel Messi, s’inclinant en prolongations sur le score de 3-2.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.