Mondial 2026 : retour triomphal des Requins bleus au Cap-Vert

Des milliers de Cap-Verdiens ont célébré, dimanche, les joueurs de leur équipe nationale de football à Praia, la capitale.

Les Requins bleus ont hissé haut le drapeau du Cap-Vert au Mondial. Pour une première participation, la sélection s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la compétition.

Un parcours salué comme l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026.

''Je suis très heureux. C'est un événement unique pour nous, c'est une formidable opportunité dont nous pouvons profiter dès maintenant. Vive le Cap-Vert ! Vive le Cap-Vert !'', a déclaré Nivaldo Santos, supporter de l'équipe du Cap-Vert.

Le pays d’un demi-million d’habitants a tenu en échec l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite lors de la phase de groupes.

En seizièmes de finale, héroïques, les Requins bleus ont fait douter l’Argentine de Lionel Messi, s’inclinant en prolongations sur le score de 3-2.