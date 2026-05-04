Mondial 2026 : à Yiwu, le business du football est déjà lancé

À quelques semaines du Mondial 2026 en Amérique du Nord, la ville chinoise de Yiwu, centre majeur du commerce de gros mondial, enregistre une nette accélération de ses exportations d’articles de sport et de produits dérivés, portée par l’anticipation d’une demande internationale en forte hausse.

À Yiwu, dans la province du Zhejiang, l’activité s’intensifie à mesure que s’approche la Coupe du monde 2026. Les entreprises spécialisées dans les équipements sportifs et les produits dérivés tournent déjà à plein régime pour répondre à un marché mondial en expansion.

Dans ce contexte, Lin Yuanyuan, commerçante locale, constate une dynamique particulièrement soutenue : « La Coupe du monde a fortement stimulé l'engouement pour le football. Les ventes de ballons pour enfants sont très bonnes et en nette hausse. Nos principaux marchés sont en Amérique du Sud et en Afrique. Même les ballons pour animaux de compagnie se vendent plutôt bien. »

Au-delà des volumes, les industriels misent sur des produits adaptés à l’événement. Wu Xiaoming, président de l’Association des équipementiers sportifs de Yiwu, met en avant une gamme conçue spécifiquement pour le tournoi : « Ce ballon a été conçu par nos soins. Pour la Coupe du monde 2026, nous avons intégré dans son design les couleurs et les éléments des trois pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a été très bien accueilli par nos clients. »

L’élargissement de la compétition à 48 équipes, ainsi que l’allongement de sa durée et l’augmentation attendue de son audience mondiale, dopent également le marché des produits dérivés. Répliques de trophées, articles promotionnels et objets créatifs enregistrent une hausse des commandes, consolidant le rôle de Yiwu comme maillon central des chaînes d’approvisionnement mondiales du secteur.

Les chiffres confirment cette tendance : selon les douanes locales, les exportations d’articles et d’équipements sportifs depuis Yiwu ont atteint 2,83 milliards de yuans (environ 414 millions de dollars) au premier trimestre, en hausse de 12 % sur un an.