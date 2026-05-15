À Pékin, Xi fait découvrir à Trump les jardins secrets de Zhongnanhai

Le président chinois Xi Jinping a accueilli vendredi le président américain Donald Trump dans les jardins de Zhongnanhai, le complexe du pouvoir du Parti communiste situé à côté de la Cité interdite à Pékin. Les deux dirigeants ont parcouru les allées de ce parc fermé au public avant de tenir un entretien privé axé sur le commerce, l’intelligence artificielle, Taïwan et la guerre en Iran. Xi a fait passer Trump par la grande porte du complexe et lui a montré plusieurs arbres anciens, en soulignant que certains avaient plusieurs centaines d’années. Les deux dirigeants s’exprimaient par l’intermédiaire d’interprètes, et Trump a réagi en qualifiant le jardin de Zhongnanhai de « très bel endroit » avant de rejoindre la salle de réunion pour la suite des discussions.