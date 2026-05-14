Mondial 2026 : une étude alerte sur les risques de chaleurs extrêmes

À moins d’un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2026, une nouvelle étude met en garde contre des conditions de chaleur potentiellement dangereuses pour les joueurs et les supporters.

Le plus grand tournoi de football revient en Amérique du Nord pour la première fois depuis 1994.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 réunira 48 équipes nationales et comptera 104 matchs disputés dans 16 villes hôtes sur 39 jours, ce qui en fera la plus grande Coupe du monde masculine jamais organisée.

Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En moyenne, juillet est le mois le plus chaud de l'année pour la partie continentale des États-Unis, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les climatologues mettent en garde contre le risque croissant posé par la chaleur extrême.

Des chercheurs de World Weather Attribution ont analysé les données météorologiques historiques, les modèles climatiques et les conditions prévues pour le tournoi sur les sites d'accueil aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Épuisement et coup de chaleur

L'étude s'est concentrée sur la température au thermomètre-globe mouillé (WBGT).

Cet indice est une mesure du stress thermique qui combine la température de l'air, l'humidité, le vent et le rayonnement solaire, et qui est couramment utilisée dans les recommandations en matière de santé sportive et professionnelle.

"Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous estimons qu’environ 25 % des matchs se dérouleront dans des conditions où la température mondiale dépassera 26 °C ou plus. Cela signifie, selon les directives et les recommandations, que les pauses rafraîchissantes seront absolument, absolument, absolument indispensables," explique Joyce Kimutai, climatologue au World Weather Attribution.

Le rapport a également identifié environ cinq matchs qui pourraient dépasser une température au thermomètre-globe mouillé de 28 °C.

Selon les directives internationales relatives à la chaleur utilisées dans le sport de haut niveau, ces conditions sont associées à des risques considérablement accrus de maladies liées à la chaleur, notamment l’épuisement et le coup de chaleur.

"Dans ces conditions, il est vraiment presque dangereux de jouer, et nous devrions envisager un report. Nous devrions envisager un report," souligne Joyce Kimutai.

"Lorsque nous présentons nos résultats, nous n’essayons pas d’imposer une solution en disant : 'Voici ce que vous devez faire.' Je pense que notre rôle consiste à fournir des données scientifiques, à présenter ces résultats et à indiquer ce à quoi nous pouvons nous attendre, tout en donnant les probabilités en pourcentage de ces scénarios," poursuit la climatologue.

Le tournoi de 2026 se déroulera dans des villes telles que Miami, Atlanta, Dallas, Houston, Philadelphie, Kansas City, Monterrey et Mexico.

Plusieurs sites connaissent régulièrement des températures supérieures à 30 °C en juin et juillet, associées à des taux d’humidité élevés.

Risques pour les spectateurs

Le rapport indique que les conditions humides sont particulièrement dangereuses car elles réduisent la capacité du corps à se refroidir par la transpiration.

Selon les chercheurs, les supporters pourraient courir des risques encore plus grands que les joueurs. Pour se rendre dans les stades, nombre de spectateurs devront en effet passer de longues périodes à attendre à l’extérieur, parfois en plein soleil.

"Lorsque votre corps est exposé à une chaleur extrême, vous ressentez de l’épuisement et de la fatigue," met en garde Joyce Kimutai.

L’étude du World Weather Attribution a comparé les conditions prévues pour le tournoi de 2026 à celles de la dernière Coupe du monde masculine organisée par les États-Unis en 1994.

Les chercheurs affirment que la probabilité de dépasser les seuils de chaleur dangereux est désormais nettement plus élevée en raison du réchauffement climatique à long terme.

Selon l’étude, le changement climatique causé par les activités humaines a accru l’intensité des épisodes de chaleur extrême sur les sites d’accueil de 0,7 à 1 °C.

"Cela peut sembler insignifiant quand on parle d’un degré, mais c’est en réalité un chiffre très important. Car vous pouvez imaginer que de 1850 à aujourd’hui, notre planète s’est réchauffée de 1,3 °C et nous constatons déjà ces impacts généralisés qui affectent l’ensemble de la société, tant les systèmes humains que naturels," explique Joyce Kimutai.

Le tournoi débutera le 11 juin 2026 à l’Estadio Azteca de Mexico et s’achèvera le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.

Ce sera la première Coupe du monde de la FIFA organisée par trois pays et la première à passer de 32 à 48 équipes.