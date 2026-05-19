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Le Togo supprime les visas pour les ressortissants africains

Le président togolais Faure Gnassingbé lors du Sommet One Planet à New York, États-Unis, le 26 septembre 2018   -  
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By Rédaction Africanews

Togo

Les voyageurs africains n’ont plus besoin de visa pour entrer au Togo depuis lundi 18 mai, selon une nouvelle mesure signée par le Président du Conseil togolais Faure Gnassingbé.

La nouvelle réglementation s’applique à tous les ressortissants des États africains titulaires d’un passeport national valide et concerne les séjours d’une durée maximale de trente jours.

Cette décision témoigne de la volonté des autorités togolaises de "promouvoir l’intégration africaine [et] de renforcer la libre circulation des personnes et des biens," d'après un communiqué du ministre de la Sécurité Calixte Batossie Madjoulba publié lundi.

Selon le ministre, la mesure s'inscrit dans dans "la dynamique d'ouverture" promue par Faure Gnassingbé et permet au président togolais de réaffirmer "son attachement aux idéaux panafricains."

Malgré cette exemption, les citoyens africains souhaitant se rendre au Togo devront remplir une déclaration préalable au moins 24 heures avant leur arrivée, afin d’obtenir un bordereau de voyage à présenter aux frontières.

Les voyageurs devront aussi se soumettre aux exigences de sécurité, d’immigration et de santé publique en vigueur sur le territoire togolais.

Avec cette nouvelle mesure, Lomé rejoint le Ghana, le Rwanda ou encore le Bénin dans la liste des pays ayant ouvert leurs frontières aux ressortissants africains sans visa.

Sources additionnelles • APA

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