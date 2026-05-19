Kenya : le trafic de fourmis moissonneuses géantes prend de l'ampleur

Le trafic de fourmis moissonneuses géantes gagne du terrain au Kenya, des experts tentent de le stopper.

Dino Martins, expert kenyan en fourmis, s’extasie devant ces insectes rouges et noirs qui sont devenus le centre d’un trafic international. Martins explore le réseau de nids de ces fourmis moissonneuses géantes africaines aux alentours de Nairobi depuis 40 ans. Martins a été choqué d’apprendre que des milliers de reines de cette espèce Messor cephalotes étaient capturées et expédiées à l’étranger dans des seringues et des tubes à essai pour être vendues plusieurs centaines de dollars chacune.

Ce commerce a été mis au jour au Kenya l’année dernière lorsque deux adolescents belges ont été arrêtés en possession de près de 5 000 reines de fourmis et accusés de biopiraterie . Les autorités kenyanes craignent une nouvelle forme de braconnage, moins axée sur l’ivoire et les fourrures, et davantage sur les insectes, les reptiles et les plantes rares. Le juge a même comparé cette pratique à la traite des esclaves. Les Belges se sont vu infliger une amende d’environ 8 000 dollars, mais à mesure que de nouvelles affaires ont été révélées, les peines se sont alourdies : le mois dernier, un ressortissant chinois a été condamné à un an de prison pour avoir tenté de faire passer 2 000 fourmis. Sur plusieurs sites web européens, les reines se vendent environ 200 euros (230 dollars).

Les fourmis géantes récolteuses sont courantes de la Méditerranée au Cap. Elles travaillent ensemble presque 24 heures sur 24, récoltant et coupant de l'herbe pour leurs larves. Elles fascinent les gens depuis des siècles. Dans l’Ancien Testament, le roi Salomon a exhorté les paresseux en ces termes célèbres :« Va vers la fourmi… Observe ses voies et deviens sage ». « Il observait à Jérusalem la même fourmi que nous observons aujourd’hui », a déclaré Martins.

Les fourmis ont des sentiments

Les colonies peuvent mettre 20 à 30 ans à produire de nouvelles reines. Elles rendent toutes sortes de services à l’écosystème : elles dispersent les graines d’herbe, aèrent le sol et fournissent de la nourriture à des animaux comme les pangolins. Martins considère également que le commerce illicite est contraire à l’éthique, simplement parce que « les fourmis ont des sentiments ». Ce commerce a « explosé » avec l’arrivée d’Internet, a déclaré Jérôme Gippet, chercheur à l’Université de Fribourg en Suisse. Autrefois l'apanage de quelques passionnés, ce commerce a fini par laisser place à des réseaux sophistiqués de collectionneurs, d'intermédiaires et de trafiquants.

Une étude publiée par Gippet en 2017 a révélé que plus de 500 espèces de fourmis soit un tiers du total étaient vendues en ligne. Plus de 10 % d'entre elles étaient potentiellement envahissantes, avec des impacts incertains sur les écosystèmes étrangers. Il affirme qu'un commerce réglementé comme celui qui existe en Australie, par exemple peut bien fonctionner. « Je ne plaide pas en faveur d'une interdiction du commerce des fourmis. Il est très utile sur le plan éducatif, pour renouer avec la nature, ou simplement pour le plaisir. Mais il doit être pratiqué de manière responsable », a-t-il déclaré.