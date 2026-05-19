RDC : l'OMS alerte sur "l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie d'Ebola

Le chef de l'organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est dit mardi “profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité” de l’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, alors que les autorités se préparent à riposter.

L’épidémie a fait environ 131 morts en RDC et 513 cas suspects ont été enregistrés, a déclaré mardi matin le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, à la télévision nationale.

En Ouganda, deux cas dont un décès ont également été confirmés dans la capitale, Kampala.

L'OMS a déclaré cette flambée de fièvre hémorragique hautement contagieuse comme une urgence de santé publique de portée internationale et devait convoquer un comité d'urgence mardi.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement thérapeutique contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, responsable de la dernière épidémie de la maladie, qui a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des cinquante dernières années.

Dans la province orientale d’Ituri, où se situe l’épicentre de l’épidémie, les hôpitaux renforcent leurs mesures de dépistage pour tenter d'endiguer la propagation du virus.

Cette épidémie "survient dans un contexte épidémiologique, opérationnel et humanitaire très complexe," a affirmé la représentante intérimaire de l'OMS en RDC Anne Ancia depuis la ville de Bunia.

De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé la population "au calme, à la vigilance ainsi qu’au strict respect des mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires."

Le médecin et lauréat du prix Nobel de la paix Denis Mukwege a quant à lui exhorté le groupe armé M23 à rouvrir l’aéroport de Goma — fermé depuis la prise de la ville par les rebelles, soutenus par le Rwanda, en janvier 2025 — pour faciliter la lutte contre l’épidémie.