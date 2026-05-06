Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Maroc : disparition de militaires américains : les recherches s'intensifient

Les opérations de recherches pour retrouver les deux militaires américains disparus au Maroc se poursuivent.   -  
Copyright © africanews
Keingna, Pascale Mahe/
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Maroc

Les opérations de recherches pour retrouver les deux militaires américains disparus au Maroc se poursuivent.

Les forces armées marocaines ont intensifié leur enquête mercredi. Les agents américains ont disparu le 2 mai alors qu’ils participaient à une randonnée dans les cadre des exercices militaires multinationaux annuels African Lion 2026.

L'armée marocaine a idiqué que l’incident s'est produit samedi vers 21 heures, près de la zone d'entraînement de Cap Draa, près de Tan-Tan, à proximité de l'océan Atlantique. Le terrain est montagneux, un mélange de plaines désertiques et semi-désertiques.

Les unités spécialisées en recherche et sauvetage sont mobilisées jour et nuit depuis le 2 mai. L'équipe de recherche comprend des hélicoptères, des navires, des unités de secours en montagne et des plongeurs.

Au total, plus de 7 000 personnes provenant de plus de 30 pays participent à cet exercice au Ghana, au Sénégal en Tunisie et au Maroc.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.