Maroc : disparition de militaires américains : les recherches s'intensifient

Maroc
Les opérations de recherches pour retrouver les deux militaires américains disparus au Maroc se poursuivent.
Les forces armées marocaines ont intensifié leur enquête mercredi. Les agents américains ont disparu le 2 mai alors qu’ils participaient à une randonnée dans les cadre des exercices militaires multinationaux annuels African Lion 2026.
L'armée marocaine a idiqué que l’incident s'est produit samedi vers 21 heures, près de la zone d'entraînement de Cap Draa, près de Tan-Tan, à proximité de l'océan Atlantique. Le terrain est montagneux, un mélange de plaines désertiques et semi-désertiques.
Les unités spécialisées en recherche et sauvetage sont mobilisées jour et nuit depuis le 2 mai. L'équipe de recherche comprend des hélicoptères, des navires, des unités de secours en montagne et des plongeurs.
Au total, plus de 7 000 personnes provenant de plus de 30 pays participent à cet exercice au Ghana, au Sénégal en Tunisie et au Maroc.
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