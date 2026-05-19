Épidémie d’Ebola en RDC : l’OMS envoie du matériel d’urgence

Le bureau africain de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré lundi avoir expédié 18 tonnes de matériels d’urgence pour soutenir les efforts de lutte contre l’épidémie d’Ebola en cours au Congo, où 105 décès et plus de 390 cas suspects ont été enregistrés.

Ce matériel, comprenant des équipements de protection individuelle, des tentes et des lits, ont été expédiées depuis les entrepôts de l’OMS au Kenya, au Sénégal et à Kinshasa, au Congo.

Fatima Tafida, responsable régionale de la chaîne d’approvisionnement pour le soutien opérationnel et la logistique en matière de préparation et de réponse aux urgences à l’OMS Afrique, a déclaré à l’Associated Press que le soutien de divers partenaires et gouvernements avait facilité l’acheminement des fournitures d’urgence, notamment grâce à l’aide d’Ethiopian Airlines, qui a donné la priorité aux cargaisons au départ de Dakar.

"Nous allons également envisager d’envoyer des vols charters depuis l’entrepôt mondial de Dubaï, en espérant obtenir le soutien de partenaires internationaux", a-t-elle déclaré.

Dimanche, l’OMS a déclaré que l’épidémie d’Ebola constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Lundi, le Cluster Santé du Congo avait signalé plus de 390 cas suspects et 105 décès, tandis que l’Ouganda voisin avait enregistré deux décès.

Un médecin américain en poste au Congo figure parmi les nouveaux cas confirmés.

Bien que l'épidémie soit concentrée dans la province congolaise de l'Ituri, des cas ont également été signalés dans la capitale, Kinshasa, et à Goma, la plus grande ville de l'est du pays.

L'agence sanitaire internationale a averti lundi que le virus se propageait dans les zones du Congo touchées par le conflit, ce qui fait peser des risques supplémentaires sur les professionnels de santé.

Les organisations humanitaires Médecins Sans Frontières et l'International Rescue Committee ont déclaré avoir déployé des équipes pour soutenir la riposte.

Le virus Ebola est très contagieux et se transmet par contact avec des fluides corporels tels que les vomissures, le sang et le sperme.

La maladie est rare mais grave et souvent mortelle.

Selon le CDC américain, elle provoque de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, une faiblesse, de la diarrhée, des vomissements, des douleurs abdominales ainsi que des saignements ou des ecchymoses inexpliqués.

Les autorités sanitaires indiquent que l'épidémie actuelle, confirmée pour la première fois vendredi, est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, une variante rare pour laquelle il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé.

Bien que plus de 20 épidémies d'Ebola se soient déclarées au Congo et en Ouganda depuis 1976, ce n'est que la troisième fois que la souche Bundibugyo est détectée.