Épidémie d'Ebola : plus de 100 personnes placées en quarantaine en Ouganda

En Ouganda, le gouvernement a confirmé mardi que plus d'une centaine de personnes ont été placées en quarantaine, dans un lieu tenu secret, où elles sont surveillées pour détecter les signes et symptômes du virus Ebola.

Les autorités ougandaises tentent de rassurer la population alors que le pays se mobilise pour enrayer l’épidémie d’Ebola apparue dans l’est de la République démocratique du Congo.

Les personnes placées en quarantaine "sont prises en charge par un personnel médical très expérimenté," a déclaré le directeur exécutif de l’Uganda Media Centre, Alan Kasujja.

"Nous avons donc une grande expérience dans la gestion de situations comme celle-ci. Le problème avec Ebola, c’est qu’on le contracte par contact avec d’autres personnes, et nous demandons aux gens d’être prudents, nous leur demandons de prendre des précautions," a-t-il ajouté.

Seuls deux cas dont un décès ont été confirmés en Ouganda, chez deux personnes venues ayant voyagé depuis la RDC.

L'annonce de Kampala intervient alors que le chef de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit “profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité” de l’épidémie mardi.

La maladie a déjà causé environ 131 morts en RDC et 513 cas suspects ont été détectés, selon le dernier décompte du ministre de la santé congolais Samuel Roger Kamba.

Alan Kasujja a déclaré que le président ougandais Yoweri Museveni était en contact étroit avec son homologue congolais Félix Tshisekedi "afin de s’assurer que la situation liée à Ebola soit maîtrisée en RDC."

M. Kasujja a ajouté que les responsables des ministères de la Santé des deux côtés de la frontière restaient en contact permanent et collaboraient, "car s’il y a un problème dans l’est de la RDC, il y a un problème du côté ougandais."