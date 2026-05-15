Maroc-Syrie : reprise des relations diplomatiques

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a effectué une visite officielle au Maroc, une première depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Cette visite marque une nouvelle étape dans le rapprochement diplomatique entre Rabat et Damas après plus de dix ans de rupture.

À l’issue d’une rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita, les autorités syriennes ont annoncé la réouverture prochaine de l’ambassade de Syrie au Maroc. Assaad al-Chaibani a également indiqué attendre l’ouverture officielle de l’ambassade marocaine à Damas.

Le chef de la diplomatie marocaine a qualifié cette visite d’« historique », estimant qu’elle ouvre une nouvelle phase dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Le Maroc avait fermé son ambassade en Syrie en 2012, au début de la guerre civile et des violences contre le régime de Bachar al-Assad. En mai 2025, Rabat avait toutefois décidé de rétablir progressivement ses relations diplomatiques avec Damas.

Les deux pays ont annoncé plusieurs mesures de coopération, notamment la création d’un mécanisme de consultations diplomatiques et politiques ainsi qu’une commission consulaire chargée des questions liées aux ressortissants marocains en Syrie et aux Syriens vivant au Maroc.

Rabat et Damas souhaitent également moderniser leurs accords de coopération juridique et judiciaire, jugés aujourd’hui dépassés par les deux parties.

Cette reprise des relations intervient alors que plusieurs pays arabes ont récemment renoué leurs liens avec la Syrie, marquant le retour progressif de Damas sur la scène diplomatique régionale.