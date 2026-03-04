Mexico célébre le compte à rebours des 100 jours avant la Coupe du Monde 2026

Mexico a officiellement lancé le compte à rebours des 100 jours avant le début de la Coupe du Monde 2026 avec un événement spectaculaire et une projection lumineuse sur la Torre Latinoamericana, emblème de la ville. Cette célébration symbolique marque le début d’une phase décisive dans les préparatifs du tournoi, qui sera co-organisé par le Mexique, les États-Unis et le Canada.

Tous les regards sont tournés vers l’iconique Estadio Azteca, temporairement renommé Banorte Stadium pendant les travaux de rénovation. Déjà légendaire avec les Coupes du Monde de 1970 et 1986, il deviendra le premier stade à accueillir trois matchs d’ouverture de Coupe du Monde lorsque le tournoi démarrera le 11 juin.

Le directeur du stade, Felix Aguirre, souligne l’importance historique de ce moment : "Nous sommes à 100 jours du moment historique où le stade monumental de Mexico accueillera pour la troisième fois un match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA. Dans 100 jours, ce temple du football mondial ouvrira ses portes pour lancer l’événement sportif le plus important de la planète, avec un match palpitant entre notre équipe nationale mexicaine et l’équipe nationale sud-africaine."

Les travaux avancent à grands pas : nouvelles tribunes, pelouse hybride, écrans LED et espaces VIP modernisés. L’objectif est de préserver le charme historique du stade tout en offrant une expérience moderne aux spectateurs. Le stade devrait accueillir son premier match post-rénovation fin mars avec un amical opposant le Mexique au Portugal.

Au total, l’Azteca accueillera cinq matchs, dont deux rencontres à élimination directe. Pour Felix Aguirre, il s’agit non seulement d’une question de logistique, mais également de mémoire : « Ce stade est un symbole mondial. Chaque rénovation respecte l’histoire que nous avons bâtie ici. »