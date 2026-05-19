Kenya : la grève suspendue, mais des violences persistent à Nairobi

Une grève des transports au Kenya, liée à la hausse des prix du carburant provoquée par la guerre au Moyen-Orient, a été suspendue pour une semaine afin de permettre des négociations, a déclaré mardi le ministre de l’Intérieur.

« À la suite d’une réunion de consultation ce matin… la grève en cours est suspendue pour une période d’une semaine afin de permettre des consultations et des négociations entre le gouvernement et les parties prenantes », a déclaré Kipchumba Murkomen. La grève a débuté lundi, paralysant la capitale et d’autres grandes villes, et quatre personnes ont été tuées lorsque les manifestations ont dégénéré en violences. Le Kenya, l'un des nombreux pays africains dépendants des importations de carburant en provenance du Golfe, a augmenté le prix de l'essence de 20 % et celui du diesel de près de 50 % depuis que l'Iran a bloqué le trafic dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième du pétrole mondial. Le secteur des transports, en particulier les exploitants des bus « matatu » qui assurent la majeure partie des transports publics au Kenya, a appelé à la grève après une nouvelle hausse brutale des prix la semaine dernière. Les exploitants de matatus ne sont pas parvenus à s’entendre sur une baisse des prix lors des négociations avec le gouvernement lundi, ce qui a entraîné une prolongation de la grève.

Les routes de Nairobi étaient à nouveau presque désertes tôt mardi matin, et selon certaines informations, des jeunes bloquaient à nouveau les principaux axes menant à la capitale et autour de villes régionales comme Naivasha. Les écoles sont restées fermées pour la deuxième journée consécutive dans la capitale, tandis que plusieurs ambassades ont annoncé leur fermeture en raison de la grève en cours. Le ministre de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a déclaré lundi aux journalistes que quatre personnes avaient été tuées et plus de 30 blessées lors des troubles liés aux manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. L'organisation kenyane de défense des droits humains Vocal Africa a dénoncé « l'usage de la force létale par les forces de l'ordre ».

Le ministre du Trésor et de la Planification économique, John Mbadi, a déclaré que la grève était « tout à fait injustifiée ». « C'est une guerre que nous n'avons pas provoquée », a-t-il déclaré lundi à la chaîne NTV. Les détracteurs font valoir que le Kenya applique des taxes élevées sur les carburants qui pourraient être réduites, bien que le pays en dépende également pour rembourser sa dette colossale et faire face à un budget tendu. Une journée de manifestations comme celle de lundi peut coûter à l'économie kenyane environ 50 milliards de shillings (390 millions de dollars) par jour, a déclaré l'économiste XN Iraki à l'AFP. L'autorité de régulation de l'énergie a déclaré la semaine dernière que le gouvernement avait dépensé 38,5 millions de dollars pour protéger les consommateurs de la hausse des prix du diesel et du kérosène. Le mois dernier, les autorités kenyanes ont également suspendu les normes de qualité des carburants afin de maintenir l'approvisionnement face aux pénuries.