Egypte : un homme armé tue huit personnes dans un centre de transport très fréquenté

Un tireur a tué huit personnes et en a blessé cinq autres dans la province d'Assiout, dans le sud de l'Égypte, avant d'être abattu par les forces de sécurité, ont déclaré les autorités.

La fusillade a eu lieu lundi dans le quartier d'Abanoub, où l'agresseur a ouvert le feu depuis une voiture sur un nœud de transport très fréquenté, a indiqué le ministère égyptien de l'Intérieur.

Les autorités ont indiqué que les premières enquêtes révélaient que l'agresseur avait été soigné dans un hôpital psychiatrique du Caire. Aucun motif n'a été avancé pour expliquer cette fusillade.

Les forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux peu après que des informations faisant état de l'attaque ont été relayées. Les agents ont identifié un suspect, mais celui-ci s'est enfui vers des terres agricoles voisines.

La police a déclaré avoir ensuite retracé sa piste et encerclé la zone. Lorsque le suspect s'est rendu compte que les forces de sécurité se rapprochaient, un échange de coups de feu s'est ensuivi au cours duquel il a été tué, a déclaré le ministère.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des ambulances arrivant sur les lieux alors que la foule se rassemblait à proximité.

Un clip montrait un homme, que l'on pense être l'agresseur, debout à côté d'un SUV, tenant un fusil et vêtu d'une galabiya égyptienne traditionnelle.