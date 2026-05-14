Mondial 2026 : l’équipe iranienne célébrée à Téhéran aux cris de « Mort à l’Amérique »

Des milliers de supporters se sont rassemblés mercredi sur la place Enghelab, au cœur de Téhéran, pour saluer le départ de l’équipe nationale de football d’Iran vers un stage d’entraînement en Turquie avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les joueurs et les membres du staff, vêtus de survêtements rouges et noirs, ont été acclamés depuis une scène installée en plein air. La foule a agité des drapeaux iraniens, chanté l’hymne national et scandé des slogans politiques comme « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël ». Des portraits de l’ancien guide suprême Ali Khamenei, tué lors des frappes américano-israéliennes qui ont déclenché la guerre régionale fin février, étaient également visibles parmi les manifestants. Le sélectionneur Amir Ghalenoieï et le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, ont participé à la cérémonie. Mehdi Taj a déclaré que l’équipe représenterait « le peuple, les combattants, le guide suprême et le pays ». La participation de l’Iran au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste toutefois entourée d’incertitudes en raison du conflit régional. La FIFA a confirmé le maintien de l’équipe dans la compétition, où elle doit affronter la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Los Angeles, ainsi que la Belgique et l’Égypte dans le groupe G. La fédération iranienne a néanmoins demandé des garanties de sécurité aux pays organisateurs et souhaite établir son camp de base à Tucson. Aucun incident majeur n’a été signalé lors de cette cérémonie mêlant ferveur sportive et discours politique, dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis.