Trump prévoit d'accueillir davantage de Sud-Africains blancs en tant que réfugiés cette année

L'administration Trump prévoit d'accueillir jusqu'à 10 000 réfugiés sud-africains de race blanche supplémentaires aux États-Unis dans les mois à venir, arguant que leur statut d'Afrikaners les expose à la discrimination et à la persécution dans leur pays.

Le gouvernement sud-africain a déclaré que les affirmations de l'administration Trump étaient sans fondement. Mais le président Donald Trump a insisté sur le fait que la minorité blanche afrikaner était confrontée à une discrimination et à des violences systématiques, en particulier des attaques contre ses communautés agricoles — ce qui l'a conduit à suspendre l'aide à l'Afrique du Sud, à s'engager dans une confrontation houleuse avec son président au Bureau ovale et à boycotter le sommet du G20 de l'année dernière à Johannesburg.

Le département d’État a annoncé lundi au Congrès qu’il accueillerait jusqu’à 17 500 Afrikaners — un groupe de Sud-Africains blancs descendant principalement de colons néerlandais — en tant que réfugiés d’ici la fin de l’exercice fiscal en septembre. L’administration avait initialement indiqué qu’elle n’en accueillerait que 7 500, principalement des Afrikaners, au cours de cette période, mais a déclaré lundi que « des événements imprévus en Afrique du Sud avaient créé une situation d’urgence en matière de réfugiés ».

Les projets de l'administration ont été exposés dans une note d'urgence du Département d'État transmise au Congrès lundi soir et obtenue par l'Associated Press. C'est CNN qui a été la première à faire état de ces nouveaux quotas de réfugiés.

En vertu de la loi, l'administration est tenue d'informer les législateurs du nombre de réfugiés pour chaque exercice budgétaire et de les consulter. Des responsables de l'administration doivent rencontrer le Congrès dans le cadre de ce processus de consultation dans le courant de la semaine, selon un assistant parlementaire qui a souhaité garder l'anonymat pour confirmer la tenue d'une réunion à huis clos.

L'administration a déclaré que la rhétorique du gouvernement sud-africain « au sein de plusieurs ministères et partis politiques a cherché à saper le programme américain de réinstallation et a attaqué les Afrikaners », en citant les récentes déclarations du président Cyril Ramaphosa et d'autres personnalités politiques sud-africaines. Elle a également évoqué un incident survenu en décembre, au cours duquel des responsables du gouvernement sud-africain ont fait une descente dans un centre américain de traitement des réfugiés, ce que l'administration avait alors qualifié d'« inacceptable ».

« Cette escalade de l’hostilité accroît les risques encourus par les Afrikaners en Afrique du Sud, qui sont déjà victimes d’une discrimination raciale généralisée encouragée par le gouvernement », a déclaré le Département d’État dans son communiqué.

Le coût estimé de la réinstallation de ces 10 000 réfugiés supplémentaires s’élève à environ 100 millions de dollars, selon le Département d’État.

Cette question a fait l’objet d’une rencontre houleuse entre Trump et Ramaphosa au Bureau ovale l’année dernière, au cours de laquelle Trump a diffusé une vidéo montrant un politicien d’extrême gauche entonnant une chanson dont les paroles disaient « tuez le fermier ». Trump a accusé à plusieurs reprises l’Afrique du Sud de ne pas s’attaquer aux meurtres systématiques de fermiers blancs.

Des experts sud-africains ont déclaré qu’il n’existait aucune preuve que les Blancs soient pris pour cible en raison de leur race, bien que des agriculteurs de toutes les origines ethniques soient victimes de violences en Afrique du Sud, où le taux de criminalité est élevé. Lors de la réunion de mai 2025, Ramaphosa a déclaré : « Nous sommes totalement opposés » au comportement auquel Trump faisait référence, ajoutant : « Ce n’est pas la politique du gouvernement » et « la politique de notre gouvernement est totalement, absolument contraire à ce qu’il disait ».

La politique globale de l'administration Trump en matière de réfugiés marque un changement radical par rapport à celle de ses prédécesseurs, avec une réduction considérable du nombre de personnes admises. Le chiffre de 7 500, initialement annoncé par l'administration l'année dernière, représentait le plus faible nombre de réfugiés admis aux États-Unis depuis le lancement du programme en 1980.