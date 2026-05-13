Sénégal : Macron critiqué après une interruption au sommet Africa Forward

Le président français Emmanuel Macron fait face à une vague de critiques après avoir interrompu une table ronde lors du sommet « Africa Forward » au Kenya pour exiger le silence du public.

Macron a fait irruption sur scène pour réprimander les membres du public pour ce qu’il a qualifié de « manque total de respect », les accusant de perturber les intervenants lors d’une présentation d’artistes et de jeunes entrepreneurs. Il s’était auparavant décrit comme un « panafricaniste » lors d’une conférence de presse.

Le sommet a pour but de présenter la nouvelle politique de la France pour le continent, un changement par rapport à l’ancienne puissance coloniale perçue comme dominante vers ce que Paris décrit comme un partenariat entre égaux. Mardi, Macron a annoncé un investissement de 27 milliards de dollars dans divers secteurs en Afrique, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle et l’agriculture.

Les vidéos de l’intervention houleuse de Macron lundi se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, suscitant un mélange de moqueries, d’éloges et de critiques.

Visiblement agacé par le bruit dans la salle, Macron est monté brusquement sur scène et a demandé à l’orateur de lui tendre le micro, affirmant qu’il allait « rétablir l’ordre ».

S’adressant à l’auditoire en anglais, il a reproché aux participants de parler par-dessus les orateurs et de perturber la séance.

Certains membres de l’auditoire ont applaudi cette intervention, mais Macron a également essuyé des critiques pour sa réaction.

« Imaginez ce qui se passerait si un dirigeant africain faisait la même chose en Amérique ou en Europe », a déclaré Thierno Mbaye, étudiant en histoire dans une université de Dakar, la capitale du Sénégal.

« Il s’est comporté comme un instituteur qui gronde des enfants », a déclaré M. Mbaye à l’Associated Press.

Cette intervention a également suscité des critiques en France.

« C’est plus fort que lui : dès qu’il met les pieds sur le continent africain, il ne peut s’empêcher de se comporter comme un colonisateur », a déclaré Danièle Obono, députée du parti d’extrême gauche France Insoumise, dans un message publié sur X.

Revers diplomatiques et militaires en Afrique de l’Ouest

Le sommet « Africa Forward », qui a fermé ses portes mardi par une déclaration que les 30 chefs d’État devraient signer, intervient dans un contexte de tensions entre la France et ses anciennes colonies, principalement en Afrique de l’Ouest.

La France a longtemps mené une politique coloniale d’influence économique, politique et militaire, surnommée « Françafrique », qui consistait notamment à maintenir des milliers de soldats dans la région qu’elle contrôlait.

Après des années de critiques de la part des dirigeants et des partis d’opposition de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, qui dénonçaient une approche qu’ils qualifiaient d’humiliante et de musclée, la France a retiré la plupart de ses troupes de la région. Elle a achevé le retrait de ses troupes du Sénégal en juillet.

Macron avait déjà essuyé une vague de critiques avant le sommet pour avoir déclaré dimanche, lors d’une conférence de presse aux côtés du président kenyan William Ruto, que « nous sommes les véritables panafricanistes ».

« Nous pensons que l’Afrique est un continent, et que ce continent a énormément à construire », a déclaré Macron.

Le panafricanisme désigne une idéologie visant l’unité des Africains et l’élimination du colonialisme. Compte tenu de l’histoire coloniale de la France sur le continent, cette remarque est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité une vive polémique.

« Le panafricanisme n’est pas une marque, Monsieur Macron, ni une posture diplomatique », a déclaré lundi Farida Nabourema, militante togolais des droits de l’homme, dans une lettre ouverte.

« C’est une philosophie politique qui a dit non à tout ce à quoi la France a dit oui pendant trois siècles : l’esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme », a-t-elle ajouté.

Beverly Ochieng, analyste senior au sein du cabinet de conseil en risques géopolitiques Control Risks, a déclaré que Macron tentait de distancier la France de ses revers diplomatiques et militaires en Afrique de l’Ouest en se tournant vers l’est du continent, signalant ainsi que ses priorités stratégiques suivaient désormais les endroits où elle trouvait de la bonne volonté.

Elle a ajouté que les propos de Macron soulevaient des questions quant à savoir si le réengagement de la France envers l’Afrique représentait un véritable partenariat d’égal à égal ou simplement une rhétorique de circonstance.

La présidence française et le ministère des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

« Paris respectera l’indépendance de chaque pays africain », a déclaré M. Macron mardi, ajoutant que « la souveraineté et l’autonomie sont partagées, et votre succès est notre succès ».

« Inauthentique ou politiquement manipulé »

Alioune Tine, fondateur du groupe de réflexion Afrikajom Center, a déclaré que la remarque de M. Macron pourrait également constituer une pique subtile à l’encontre de la Russie, qui a remplacé la France en tant que principal partenaire en matière de sécurité dans certains pays d’Afrique de l’Ouest.

« Lorsque Macron se décrit comme le “véritable” panafricaniste, c’est aussi une réponse subtile aux voix panafricanistes pro-russes sur Internet, que les responsables français ont tendance à considérer comme inauthentiques ou politiquement manipulées », a déclaré M. Tine.

Il a ajouté que les relations entre les puissances occidentales et les États africains sont intrinsèquement paternalistes et que la France ne fait pas exception, mais que Macron s’est éloigné de l’héritage colonial grâce à un style diplomatique plus informel visant à rétablir la confiance.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour le compte du ministère français des Affaires étrangères dans neuf pays africains avant le sommet, 74 % des personnes interrogées ont déclaré avoir une image positive de la France. Le soutien était le plus élevé dans les pays anglophones et parmi les personnes interrogées de moins de 35 ans.

M. Macron, qui est le premier président français né après l’ère coloniale, s’était engagé après sa première élection en 2017 à redéfinir les relations de la France avec l’Afrique.