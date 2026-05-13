Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Éthiopie : Macron achève sa tournée africaine

Après l’Egypte et le Kenya, Emmanuel Macron est arrivé en Éthiopie. Il a été accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed.   -  
Copyright © africanews
Screenshot AFRICANEWS
By Rédaction Africanews

avec AFP

Ethiopie

Le président français poursuit sa tournée en Afrique. Après l'Égypte et le Kenya, Emmanuel Macron est arrivé en Éthiopie. Il a été accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Les deux dirigeants doivent parler économie au cours d’une réunion bilatérale. En février dernier, la France et l'Éthiopie ont signé un accord de restructuration de la dette ainsi qu’un nouveau programme de financement de 81 millions d’euros, pour soutenir le programme de réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie.

Le président Macron se rendra également au siège de l’Union africaine. Une première visite au cours de laquelle le chef d'État français prononcera un discours. Il doit aussi prendre part à une réunion trilatérale avec le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf. Ensemble, ils évoqueront les crises que traversent le continent : conflit au Mali et guerre au Soudan, entre autres.

Cette visite en Éthiopie marque la dernière étape de la tournée africaine du président français qui l’a mené en Égypte puis au Kenya où il a pris part au sommet franco-africain Africa Forward, organisé pour la première fois dans un pays anglophone.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.