Éthiopie : Macron achève sa tournée africaine

Le président français poursuit sa tournée en Afrique. Après l'Égypte et le Kenya, Emmanuel Macron est arrivé en Éthiopie. Il a été accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Les deux dirigeants doivent parler économie au cours d’une réunion bilatérale. En février dernier, la France et l'Éthiopie ont signé un accord de restructuration de la dette ainsi qu’un nouveau programme de financement de 81 millions d’euros, pour soutenir le programme de réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie.

Le président Macron se rendra également au siège de l’Union africaine. Une première visite au cours de laquelle le chef d'État français prononcera un discours. Il doit aussi prendre part à une réunion trilatérale avec le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf. Ensemble, ils évoqueront les crises que traversent le continent : conflit au Mali et guerre au Soudan, entre autres.

Cette visite en Éthiopie marque la dernière étape de la tournée africaine du président français qui l’a mené en Égypte puis au Kenya où il a pris part au sommet franco-africain Africa Forward, organisé pour la première fois dans un pays anglophone.