Addis-Abeba : Macron réaffirme le soutien de la France à l’Union africaine

En visite à Addis-Abeba, le président français Emmanuel Macron a participé à une réunion trilatérale au siège de l’Union africaine avec le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Les discussions ont principalement porté sur le financement des opérations de paix africaines et le renforcement du rôle diplomatique du continent dans la gestion des crises internationales.

Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France à l’Union africaine, soulignant que Paris privilégiait désormais les médiations régionales plutôt que les interventions directes. Le chef de l’État français a déclaré que les crises africaines de ces dernières années avaient été traitées avec l’appui des initiatives de l’Union africaine et des organisations régionales.

Le président français a également annoncé l’organisation, à Paris, d’une conférence internationale destinée à mobiliser de nouveaux financements pour le Fonds de paix de l’Union africaine. Prévue d’ici la fin de l’année, cette rencontre doit réunir des partenaires publics et privés afin de soutenir les opérations africaines de maintien de la paix.

Créé en 1993, le Fonds de paix de l’UA dépend principalement des contributions des États membres et de partenaires extérieurs. Après avoir longtemps été paralysé, il a permis de mobiliser près de 400 millions de dollars en 2024.

Emmanuel Macron a aussi appelé à l’application effective de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2023, qui prévoit une contribution obligatoire des États membres de l’ONU au financement des missions de paix menées par l’Union africaine.

Au cours de cette rencontre, le président français a renouvelé son soutien à une représentation permanente de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU. Il a également rappelé le rôle joué par la France pour permettre à l’Union africaine d’obtenir un siège permanent au G20.

Cette visite s’inscrit dans une tournée africaine de cinq jours d’Emmanuel Macron, après sa participation à un sommet économique à Nairobi, au Kenya. Les discussions ont aussi abordé les crises sécuritaires dans l’est de la RDC ainsi que les conséquences économiques mondiales des tensions au Moyen-Orient.