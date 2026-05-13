Macron en Éthiopie : "Les problèmes de l'Afrique doivent être résolus par l'Afrique"

Ce déplacement en Éthiopie est la dernière étape d’une tournée sur le continent qui a débuté le 9 mai en Égypte, suivie du sommet franco-africain "Africa Forward" les 11 et 12 mai, organisé pour la première fois dans un pays anglophone, le Kenya.

"Les problèmes de l'Afrique doivent avant tout être résolus et coordonnés par l'Afrique", a déclaré le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion trilatérale qui s'est tenue dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, au siège de l'Union africaine, en présence du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Macron, qui effectuait sa première visite au siège de l'UA, a déclaré que la France considérait que "les problèmes africains doivent avant tout être résolus et coordonnés par l'Afrique, et que l'instance légitime en la matière est l'Union africaine".

"Une conférence internationale visant à lever des fonds supplémentaires et à mobiliser de nouveaux partenaires publics et privés" pour le Fonds de paix de l'Union africaine sera organisée "au cours du dernier trimestre de l'année", a-t-il ajouté.

Ce fonds, créé en 1993 par le prédécesseur de l’UA, l’Organisation de l’unité africaine, dépend des contributions des États membres de l’UA, du secteur privé et de particuliers.

Il est resté bloqué pendant deux décennies jusqu’en 2018, et quelque 400 millions de dollars ont été levés en 2024.

Macron a également appelé à la mise en œuvre effective de la résolution 2719 des Nations unies, adoptée en 2023, qui prévoit des contributions obligatoires des États membres de l’ONU pour financer les opérations de paix de l’UA.

Au cours de sa tournée en Afrique, le chef de l’État français a déclaré qu’il souhaitait que l’UA dispose de "plus de moyens" pour les opérations de maintien de la paix et "renforce ses propres efforts de médiation".

Une conférence sur le financement des efforts de paix de l’Union africaine se tiendra à Paris d’ici la fin de l’année, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors de sa visite en Éthiopie. Elle devrait permettre de lever des fonds supplémentaires et mobiliser de nouveaux partenaires publics et privés.